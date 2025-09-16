Ngày 16/9: Đà tăng của giá bạc vẫn tiếp diễn

Sáng nay, giá bạc thế giới tiếp đà tăng. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá giảm nhẹ tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), ổn định tại tất cả các thương hiệu khác.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 16/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.616.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.666.000 đồng/lượng (bán ra), giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng cả mua vào và bán ra so với phiên sáng 15/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.377.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 15/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.345.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.383.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 15/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 16/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.345.000 1.378.000 1.347.000 1.384.000 1 kg 35.856.000 36.754.000 35.908.000 36.905.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.352.000 1.386.000 1.354.000 1.392.000 1 kg 36.062.000 36.966.000 36.104.000 37.177.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 16/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.616.000 1.666.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 43.093.226 44.426.556

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:06:38 sáng 16/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 42,643 USD/oune, tăng 0,48 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 15/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.125.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.130.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 12.000 đồng/oune ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 15/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:06:38 sáng 16/9/2025

Chuyên gia Peter Krauth (SilverStockInvestor) cho biết, ngoài việc hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất và nỗi lo lạm phát, các yếu tố đang đẩy giá kim loại quý tăng, bạc còn có những động lực riêng mà vàng không có. Ông nhấn mạnh: “Một phần lý do giống vàng, nhưng phần còn lại hoàn toàn khác: đó là sự khan hiếm. Vàng cũng hiếm, nhưng bạc chịu áp lực thiếu cung rõ rệt hơn”.

Theo Krauth, giá vàng và bạc đều tăng từ tháng 8 khi thị trường dự đoán FED sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 này. Đây chính là động lực vĩ mô khiến giá cả hai kim loại này cùng đi lên.

Đặc biệt, bạc còn được thúc đẩy bởi tình trạng thiếu nguồn cung. “Thị trường bạc khan hiếm, nguồn hàng thứ cấp đã giảm mạnh suốt 4 - 4,5 năm vừa qua”, ông Krauth nói. Ông nhắc lại rằng giá bạc từ mức 22 USD/ounce hồi tháng 2 năm ngoái nay đã gần gấp đôi, minh chứng rõ ràng cho xu hướng này./.