(TBTCO) - Tối 15/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình.

Phát biểu bế mạc Triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thành công tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta từ ngày thành lập, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay cả thành công của Triển lãm lần này là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực vượt bậc của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 tập đoàn, tổng công ty lớn, đầu tầu của cả nước đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “thần tốc thi công”, thể hiện rõ tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Nhân dân, Doanh nghiệp vào cuộc, chỉ bàn làm, không bàn lùi”, cùng chung tay làm nên thành công tốt đẹp của Triển lãm.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Thủ tướng khẳng định Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó chính là cội nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, giúp chúng ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ; vượt qua muôn vàn khó khăn của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; vượt qua khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh, tỏa sáng tinh thần tự lực, tự cường; không ngừng củng cố tiềm lực của đất nước. Tại Triển lãm lần này cũng thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hoá đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước.

"Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' cũng khẳng định quan điểm dân là gốc, Nhân dân làm nên lịch sử. Tất cả nội dung triển lãm đều thể hiện những thành tựu vĩ đại của Nhân dân qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả mọi hoạt động trong triển lãm đều vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân. Chúng ta cảm động trước những nụ cười, những ánh mắt và cả những giọt nước mắt vui mừng, phấn khởi, tự hào của người dân thăm quan, thụ hưởng các không gian trưng bày hiện đại, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động trải nghiệm độc đáo, với khoảng trên 10 triệu người đã đến tham quan triển lãm, hàng chục triệu người xem qua truyền hình, phát thanh cùng hàng trăm nghìn người dự các buổi tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, lắng đọng lòng người với những ấn tượng không bao giờ quên.

Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' mang ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước với tư nhân. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ 'Kiến tạo phát triển', 'Sáng tạo để kiến thiết', 'Khát vọng bầu trời' đến 'Vì tương lai xanh', 'Đầu tầu kinh tế', 'Khởi nghiệp kiến quốc', lan toả mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách; với sự kết hợp hài hoà, tài tình giữa nội lực và ngoại lực, giữa các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị. Đó cũng chính là cội nguồn tạo nên những kỳ tích trí tuệ, bản lĩnh của Nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua và thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của Nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng Bằng khen cho Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị có những đóng góp, thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia triển lãm.

Để ghi nhận những đóng góp, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức và tham gia triển lãm; cũng như khích lệ, động viên các đơn vị tham gia triển lãm phát huy tinh thần sáng tạo, đầu tư nâng cao chất lượng thiết kế, nội dung và phương thức trưng bày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định tặng Bằng khen cho 36 tập thể. Cùng với đó, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm đã tặng giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu" cho các đơn vị tham gia.

Tại Lễ Bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định tặng 36 Bằng khen cho các tập thể: Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố (UBND TP) Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hải Phòng, UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Huế, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” cho các đơn vị tham gia Triển lãm:

I. 15 giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” của các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, bao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam.

II. 15 giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: TP Hà Nội, Hải Phòng; tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Lâm Đồng; TP Hồ Chí Minh; tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long.

III. 20 giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, bao gồm: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automech, Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời - Sun Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam./.