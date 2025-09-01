Triển lãm thành tựu đất nước mỗi ngày đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan

(TBTCO) - Theo thông tin từ Ban Tổ chức, trong các ngày diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), sự kiện đã thu hút lượng lớn công chúng đến tham quan, trải nghiệm.

Trung tâm Triển lãm thành tựu đất nước luôn thu hút đông đảo khách tới tham quan. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Cụ thể, trong ngày khai mạc 28/8, Triển lãm đã đón hơn 230.000 lượt khách. Sang ngày 29/8, con số này tăng lên gần 300.000 lượt. Đặc biệt, trong ngày 30/8, Triển lãm ghi nhận số lượng khách kỷ lục với hơn 650.000 lượt tham quan. Những con số này phản ánh sự quan tâm sâu rộng của công chúng đối với sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa quan trọng này.

Trong những ngày tới, trong khuôn khổ của Triển lãm thành tựu đất nước sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình nghệ thuật, giao lưu nhằm tạo thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, giúp công chúng vừa thưởng lãm vừa thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn mà đất nước đã đạt được. Công tác đón tiếp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường sẽ được tăng cường, nhằm phục vụ tốt nhất lượng khách dự kiến tiếp tục tăng cao trong các ngày cao điểm sắp tới.

Triển lãm Thành tựu đất nước diễn ra từ 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Rất đông người dân đã đến với khu Trưng bày của TTXVN quay video, chụp hình với hệ thống photobooth camera 360 để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng cho bản thân và gia đình. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 90ha là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á trong thời điểm hiện tại và thuộc tốp 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn. Chính vì công trình có quy mô lớn, nhiều con đường tới Trung tâm được xây dựng mới, nâng cấp rộng, nhiều nơi đỗ xe, do đó người dân ở nhiều tỉnh, thành phố biết được thông tin đã dồn về để tham quan.

Trong ngày 31/8, hàng trăm nghìn người tiếp tục đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia để tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước. Ngay từ sáng sớm, dòng người từ nhiều địa phương đã đổ về khu vực, khiến các tuyến đường xung quanh rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ, có thời điểm kéo dài. Lực lượng chức năng đã được tăng cường tại các nút giao thông quan trọng để điều tiết, phân luồng, giúp cải thiện tình hình. Tuy vậy, việc di chuyển vẫn gặp nhiều khó khăn trong một số khung giờ cao điểm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên đi sớm, lựa chọn tuyến đường phù hợp nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn khi đến tham quan.

Các bãi xe gần trung tâm triển lãm luôn trong tình trạng kín chỗ. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Một số chương trình, hoạt động tại Triển lãm thành tựu đất nước trong các ngày tới:

Ngày 1/9 (Thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 2/9 (Thứ 3): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chủ trì.

Ngày 3/9 (Thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/9 (Thứ 5): Lúc 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

Bên cạnh đó, trong quá trình diễn ra Triển lãm, từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, có 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại rạp chiếu phim Nhà A.

Ngày 5/9 (Thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ tại sân Bắc với chương trình nghệ thuật "80 năm - Con đường vinh quang".

Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)./.