Vinachem – Dấu ấn một hành trình tại Triển lãm thành tựu Đất nước

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đây là sự kiện quy mô lớn nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của đất nước sau 80 năm xây dựng và phát triển.

Ngay sau lễ khai mạc sáng ngày 28/8, đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đến tham quan gian trưng bày “Vinachem – Dấu ấn một hành trình” của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm gian hàng Vinachem

Tập đoàn vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến những hiện vật lịch sử, các phần thưởng cao quý và dấu ấn về năm lần Bác Hồ về thăm các cơ sở tiền thân của Tập đoàn. Đó là những giá trị truyền thống làm nên nền tảng để Vinachem tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, đầu tàu kinh tế của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng chí Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Tài chính đã tới tham quan và dành sự quan tâm cho gian hàng của Tập đoàn

Tại gian triển lãm, các đồng chí lãnh đạo đã bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô trưng bày và dấu ấn lịch sử được Tập đoàn tái hiện. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng chí Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Tài chính đã tới tham quan và dành sự quan tâm cho gian hàng của Tập đoàn. Bộ trưởng khẳng định Vinachem là lực lượng nòng cốt trong ngành công nghiệp hoá chất và phân bón, đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đặc biệt, ông Lê Quốc Minh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – nhấn mạnh gian hàng của Tập đoàn không chỉ giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu mà còn phản ánh quá trình trưởng thành, đổi mới và hội nhập của toàn ngành hoá chất Việt Nam.

Gian hàng Vinachem được bố trí tại Hall 2 – phân khu “Đầu tàu kinh tế” của triển lãm, thể hiện vai trò doanh nghiệp đầu tàu trong phát triển kinh tế đất nước. Không gian trưng bày thiết kế mở, hiện đại, tái hiện sinh động quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn với những kỷ niệm thiêng liêng gắn liền chuỗi lịch sử: từ huân chương, bằng khen đến các bút tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước từng đến thăm. Nội dung chính bao gồm những dấu mốc quan trọng song song với hệ thống sản phẩm chủ lực do các đơn vị thành viên Vinachem sản xuất: phân bón – khoáng sản apatit, hóa chất cơ bản, khí công nghiệp, cao su kỹ thuật – săm lốp, pin – ắc quy và các dòng sản phẩm chất tẩy rửa gia dụng. Gian hàng Vinachem còn trang bị màn hình LED, video, cùng nhiều mô hình tương tác để khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin về ngành hóa chất quốc gia.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Vinachem triển khai nhiều chương trình tương tác và quà tặng dành cho khách tham quan. Điểm nhấn là chương trình trải nghiệm ứng dụng Vinachemmart, qua đó khách hàng tải app sẽ nhận được quà lưu niệm và ưu đãi giảm giá 30.000 đồng cho lần đăng ký tài khoản mới. Chương trình này diễn ra đều đặn trong suốt thời gian triển lãm. Ngoài ra, khách tham quan còn được nhận voucher hỗ trợ chi phí vận chuyển khi mua hàng trực tuyến qua ứng dụng, góp phần mang lại trải nghiệm thiết thực và thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng. Tập đoàn cũng tài trợ toàn bộ nước rửa tay thương hiệu LIXCO cho các khu vực công cộng của Trung tâm Triển lãm, vừa đảm bảo vệ sinh – sức khỏe cho khách tham quan, vừa quảng bá sản phẩm tiêu dùng uy tín của Vinachem.

Ông Lê Quốc Minh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm quan gian hàng

Ban tổ chức cho biết triển lãm sẵn sàng đón “hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày”. Ghi nhận trong ngày khai mạc, gian hàng Vinachem luôn đông kín khách đến tìm hiểu và trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ và bà con nông dân hào hứng tham gia các trò chơi tương tác, xem giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn tải ứng dụng. Anh Nguyễn Văn Nam (Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết: “Tôi rất ấn tượng với cách Vinachem giới thiệu lịch sử và sản phẩm. Trải nghiệm ứng dụng Vinachemmart giúp tôi hiểu rõ hơn về sản phẩm của tập đoàn, lại được nhận quà lưu niệm rất thiết thực”. Những lời khen và nụ cười hào hứng của khách tham quan càng chứng tỏ hiệu quả của gian hàng trong việc kết nối công chúng với hình ảnh Vinachem.

Ban lãnh đạo Tập đoàn nhận định việc tham gia Triển lãm 80 năm có ý nghĩa quan trọng, là “niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm” của Vinachem. Sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu rộng rãi lịch sử, thành tựu và định hướng phát triển của tập đoàn tới đông đảo công chúng, mà còn khẳng định đóng góp của ngành hóa chất Việt Nam đối với sự phát triển chung của đất nước. Trong suốt thời gian triển lãm (từ 28/8 đến 5/9, mở cửa tự do mỗi ngày), gian hàng “Vinachem – Dấu ấn một hành trình” hứa hẹn tiếp tục thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây, công chúng có thêm cơ hội trải nghiệm các hoạt động thú vị và nhận những phần quà ý nghĩa từ Vinachem, đồng thời hiểu rõ hơn về vai trò và định hướng đổi mới, xanh – sạch – an toàn của tập đoàn trong kỷ nguyên phát triển mới.