Vinachem thúc đẩy Dự án muối mỏ Kali: Biểu tượng hợp tác chiến lược Việt – Lào

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ngày 12/11/2025, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vinh dự tháp tùng đoàn công tác cấp cao, tham gia các buổi làm việc với Phó Thủ tướng Salermxay Kommasith và lãnh đạo Chính phủ Lào, nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất và khoáng sản, đặc biệt là Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muộn.

Tham gia đoàn công tác, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có ông Phùng Quang Hiệp - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; ông Nguyễn Hữu Tú - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Đào Trọng Cường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn và Công ty TNHH Hóa chất và muối mỏ Việt - Lào.

Biểu tượng hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia

Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khăm Muộn, do Vinachem làm chủ đầu tư thông qua Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt – Lào (Vilachemsalt), là một trong những dự án hợp tác kinh tế lớn nhất giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn Kali/năm, sử dụng công nghệ khai thác hầm lò hiện đại nhằm cung cấp sản phẩm Kali clorua đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ sản xuất phân bón và công nghiệp trong khu vực.

Từ tháng 8/2024 dự án khai thác muối mỏ kali tại tỉnh Khăm muộn thực hiện tái khởi động, với sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ Việt Nam và sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành hai nước. Ngày 2/11/2025, Vinachem đã hoàn tất Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (FS), do đơn vị tư vấn quốc tế Chonfar Engineering & Technology lập, khẳng định dự án khả thi về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế và tác động tích cực đến phát triển địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trao đổi cùng Phó Thủ tướng Salermxay Kommasith và lãnh đạo Chính phủ Lào

Trong năm 2025, Vinachem đã triển khai hàng loạt hoạt động chuẩn bị và xúc tiến dự án: hoàn thành vận chuyển thiết bị, vật tư từ Việt Nam và Thái Lan về công trường tại Khăm Muộn; tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lấy ý kiến chuyên gia hàng đầu về công nghệ muối mỏ Kali; làm việc trực tiếp với nhiều đối tác trong nước và quốc tế để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang gấp rút triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án, đồng thời hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý, kỹ thuật và huy động nguồn lực tài chính – nhân sự, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và đưa ra sản phẩm thương mại đầu tiên vào tháng 7 năm 2027. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực của Vinachem trong đầu tư ra nước ngoài, cũng như đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội của nước bạn Lào.

Đoàn công tác thăm và làm việc cùng Tổng Bí thư nước CHDCND Lào

Tại chương trình làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc với Phó Thủ tướng Lào Salermxay Kommasith, Vinachem đề xuất một số kiến nghị quan trọng nhằm thúc đẩy tiến độ dự án: đề nghị Cục Địa chất và Mỏ Lào đẩy nhanh việc thẩm định và phê duyệt FS, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào rút ngắn thời gian phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA), đồng thời cho phép Vinachem sớm triển khai hạ tầng kỹ thuật tại khu vực dự án; đề nghị Chính phủ Lào áp dụng cơ chế ưu đãi đặc thù về thuế và tài chính với dự án như các dự án khác tại Lào. Các đề xuất này nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía Chính phủ Lào, thể hiện tinh thần hợp tác toàn diện và tin cậy giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Khẳng định vai trò tiên phong trong hợp tác quốc tế

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Phùng Quang Hiệp – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem đã báo cáo khái quát tiến độ triển khai Dự án Muối mỏ Kali, khẳng định các mốc tiến độ của dự án được xây dựng và kiểm soát nghiêm ngặt, bám sát kế hoạch và lộ trình đã đề ra. Tập đoàn đang tập trung cao độ, tính toán tiến độ từng ngày để bảo đảm dự án đi vào vận hành đúng thời hạn.

Ông Phùng Quang Hiệp - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên tham gia buổi làm việc với Phó Thủ tướng Salermxay Kommasith và lãnh đạo Chính phủ Lào

Ông nhấn mạnh: “Vinachem luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào. Dự án Muối mỏ Kali không chỉ mang ý nghĩa kinh tế quan trọng, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai Chính phủ, hai dân tộc Việt Nam – Lào”.

Cùng tháp tùng đoàn công tác, Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Tú khẳng định quyết tâm của Vinachem trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý, tài chính, kỹ thuật để sớm khởi công dự án, mở ra một chương mới trong hợp tác công nghiệp giữa Việt Nam và Lào.

Khép lại chuyến công tác, sự tham gia của Vinachem trong đoàn tháp tùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong các hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế, mà còn minh chứng cho tinh thần “chủ động hội nhập – phát triển bền vững” của ngành Hóa chất Việt Nam. Với dự án Muối mỏ Kali tại Khăm Muộn, Vinachem tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các dự án quy mô lớn ở nước ngoài, đóng góp vào tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, vì mục tiêu phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia.

Cùng ngày, ông Phùng Quang Hiệp đã cùng Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít, thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trong khuôn khổ chuyến công tác thúc đẩy triển khai dự án./.