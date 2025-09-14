Giá vàng hôm nay (14/9): Vàng miếng trong nước tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay (14/9) tiếp tục lao dốc, trong khi đó giá vàng nhẫn vẫn neo ở mức rất cao.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Giá vàng thế giới giao ngay hôm nay tăng so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.643,9 USD/ounce (tương đương 116,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 8,2 USD/ounce, tương đương tăng 0,23% nếu tính trong vòng 24 giờ qua và tăng đến 298,3 USD/ounce, tương đương tăng 8,92% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Vàng vẫn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện tại kim loại quý này đang đứng ở vị trí thứ ba trên thị trường kim loại quý, khi cả bạch kim và bạc đều đang vượt trội hơn so với kim loại màu vàng.

Vàng đứng ở vị trí thứ ba với mức tăng gần 40% tính từ đầu năm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đánh giá thấp vàng. Thay vào đó, đợt tăng giá trên diện rộng của thị trường kim loại quý đang củng cố xu hướng tăng giá dài hạn. Theo truyền thống, vàng thường dẫn đầu khi bắt đầu một chu kỳ tăng giá, trước khi bị bạc và bạch kim vượt qua - điều mà nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi như một dấu hiệu xác nhận triển vọng tăng giá.

Thị trường trong nước

Giá vàng miếng trong nước sáng 14/9 tiếp tục giảm mạnh. Theo đó, Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt hạ 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Phú Quý SJC giữ nguyên mức mua vào 127,5 triệu đồng/lượng nhưng giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán, còn 131,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trong nước vẫn neo ở mức cao. Cụ thể, SJC niêm yết từ 125 - 128 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua. PNJ và DOJI giao dịch ở 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục đứng ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng, về mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng./.