(TBTCO) - Theo FiinRatings, các ngân hàng đang gia tăng mạnh việc huy động vốn cấp 2 qua kênh phát hành trái phiếu. Quy mô phát hành dự kiến đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Diễn biến này cho thấy áp lực ngày càng lớn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn theo Thông tư 14.