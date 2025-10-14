Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-MB-HĐQT ngày 14/10/2025 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Sóc Trăng.
Căn cứ công văn số 2187/KV14-QLGS1 ngày 10/10/2025 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 14 v/v thay đổi địa điểm Chi nhánh Sóc Trăng.
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Sóc Trăng
Địa chỉ cũ: Số 26 đường Lê Duẩn, khóm 7, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ
Địa chỉ mới: Số 83 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0299 6266 888 Fax: 0299 6266 969
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối…/.