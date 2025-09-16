Tỷ giá USD hôm nay (16/9): Thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng ngày 16/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.208 VND/USD, giảm 8 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,22%, hiện ở mức 97,33.

Đồng USD giảm khi giới đầu tư chờ quyết định lãi suất của Fed. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.006 VND/USD - 25.426 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.166 - 26.476 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.166 đồng 26.476 đồng Vietinbank 26.020 đồng 26.476 đồng BIDV 26.196 đồng 26.476 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.089 - 31.045 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.144 đồng 31.733 đồng Vietinbank 30.144 đồng 31.854 đồng BIDV 30.578 đồng 31.732 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.57 đồng 183.53 đồng Vietinbank 174.78 đồng 184.48 đồng BIDV 175.96 đồng 183.16 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 16/9/2025 giảm 91 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.377 - 26.477 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,33, giảm 0,22%.

Đồng USD giảm giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi các nhà đầu tư chờ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần này, đồng thời Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,2% còn 147,335 Yên; trong khi đồng EUR tăng 0,3% lên 1,1771 USD.

Đồng USD đã ổn định trở lại kể từ sau cú sụt kỷ lục hồi đầu năm nay, nhưng nhiều nhà giao dịch ngoại hối vẫn cho rằng, đồng tiền này đang duy trì xu hướng giảm giá.

Ngày thứ Hai, đồng EUR hầu như không bị ảnh hưởng bởi việc Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Pháp vào cuối tuần trước, do lo ngại gánh nặng nợ công ngày càng tăng. Động thái này đã tước đi mức xếp hạng AA- của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng Euro. Theo Nick Rees, Giám đốc nghiên cứu vĩ mô tại Monex Europe, việc hạ bậc này phần lớn đã được thị trường tính toán từ trước. Các chuyên gia phân tích cho rằng, mặc dù lo ngại tài khóa ở Pháp có thể hạn chế đà tăng của đồng EUR trong ngắn hạn, song khó có khả năng kéo đồng tiền này giảm mạnh./.