(TBTCO) - UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất điều chỉnh 49,4 tỷ đồng từ dự án Khu tái định cư Vạn Thắng sang các dự án y tế và giao thông quan trọng, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa vừa trình HĐND tỉnh kế hoạch tái phân bổ 49,4 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, chuyển từ dự án gặp khó khăn sang các dự án cấp thiết. Theo đó, số vốn này được rút từ dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thiện quy hoạch chi tiết.

Trong số vốn điều chỉnh, 36,4 tỷ đồng được phân bổ bổ sung cho dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế huyện giai đoạn 2021 - 2025. Dự án này đã được cấp 330 tỷ đồng, gồm 130 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và 200 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Số tiền bổ sung nhằm hoàn thành dự án trong năm 2025, nâng cao năng lực khám chữa bệnh và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương.

Phần vốn còn lại được phân bổ cho 3 dự án giao thông và hạ tầng mới khởi công trong năm 2025. Đáng chú ý, tuyến đường T28 nhận 10 tỷ đồng để triển khai. Tuyến đường dài 780 m, rộng 26 m này là nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy Khánh Hòa, kết nối khu dân cư Mỹ Giang và Ninh Yển (phường Hòa Thắng - Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa cũ) với quốc lộ 26B qua đường TL1B. Với tổng vốn đầu tư 126,34 tỷ đồng, dự án hỗ trợ hoạt động an toàn của Nhà máy Hyundai Việt Nam tại Khu kinh tế Vân Phong, đồng thời tạo thuận lợi cho giao thông và đầu tư nước ngoài. Phần vốn còn lại sẽ được bố trí trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đường đấu nối N1 từ Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vào quốc lộ 1 được cấp 3 tỷ đồng, với tổng vốn đầu tư 26,49 tỷ đồng. Tuyến đường dài 63 m này góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Vân Phong, hỗ trợ hoạt động của khu công nghiệp đang triển khai nhanh chóng. Số vốn còn lại cũng sẽ được cấp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoài ra, 600 triệu đồng được phân bổ để lập thiết kế bản vẽ thi công cho dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính. Đây là dự án quan trọng, kết nối đồng bộ với các công trình trọng điểm như trụ sở các sở, ngành, Bệnh viện đa khoa tỉnh và trụ sở Công an tỉnh, góp phần hiện đại hóa hạ tầng hành chính của Khánh Hòa.

Việc tái phân bổ vốn thể hiện sự linh hoạt của Khánh Hòa trong quản lý nguồn lực, ưu tiên các dự án có tác động trực tiếp đến dân sinh và kinh tế. Bằng cách chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ sang các lĩnh vực y tế và giao thông, tỉnh không chỉ giải quyết các nút thắt hạ tầng, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân./.