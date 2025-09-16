PV GAS – Kiến tạo tương lai năng lượng xanh từ LNG

(TBTCO) - Nếu phần khởi nguyên là câu chuyện của dám nghĩ, dám làm, thì giai đoạn hiện tại của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là minh chứng cho sự trưởng thành, vững vàng và khát vọng kiến tạo. Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) không chỉ dừng ở việc nhập khẩu hay tồn chứa, mà đã trở thành biểu tượng cho định hướng nănglượng xanh và bền vững của Việt Nam.

Chiến lược đa dạng hóa nguồn cung LNG

Trong chiến lược phát triển LNG, PV GAS đặt mục tiêu rõ ràng: đa dạng hóa nguồn cung để giảm rủi ro, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài. Chính vì vậy, PV GAS đã thiết lập mạng lưới quan hệ rộng khắp từ Trung Đông đến châu Mỹ, châu Á và châu Âu. QatarEnergy giữ vai trò then chốt trong khu vực Trung Đông; ExxonMobil và Cheniere là những đối tác lớn từ Hoa Kỳ; PetroChina và Petronas giúp củng cố vị thế ở châu Á; còn Shell và TotalEnergies mang lại lợi thế công nghệ và thương mại từ châu Âu. Đây là bức tranh hợp tác đa dạng, khẳng định tầm vóc và sức ảnh hưởng của PV GAS trong chuỗi giá trị LNG toàn

Tổng Giám đốc PV GAS thảo luận với đoàn công tác của ExxonMobil về cơ hội hợp tác kinh doanh LNG quốc tế

Đoàn công tác PV GAS thăm và làm việc tại trụ sở PTĐT tại Thái Lan

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế

Không chỉ mạnh về thương mại, PV GAS còn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. Tại kho cảng LNG PV GAS Vũng Tàu, hệ thống giám sát thông minh được triển khai, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo nhu cầu và tối ưu chuỗi cung ứng. Trung tâm dữ liệu tích hợp hiện đại được xây dựng, giúp quản lý toàn bộ hoạt động nhập khẩu, tồn hứa, phân phối LNG một cách đồng bộ, minh bạch và hiệu quả. Đây là những bước tiến công nghệ khẳng định vị thế tiên phong của PV GAS trong thời kỳ chuyển đổi số.

Lãnh đạo PV GAS tiếp đoàn Sumitomo để trao đổi phương án hợp tác phát triển chuỗi dự án điện khí LNG

Song song, PV GAS không ngừng mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới hợp tác quốc tế để phát triển chuỗi giá trị LNG toàn diện. Năm 2025, PV GAS có buổi làm việc quan trọng với bà Susan Burns – Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ – nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác công nghệ cao, đặc biệt trong triển khai dự án LNG Sơn Mỹ (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận). Đồng thời, các cuộc trao đổi với Petronas (Malaysia) và Sumitomo (Nhật Bản) mở ra triển vọng các dự án điện khí, góp phần hiện thực hóa lộ trình phát triển năng lượng sạch cho Việt Nam.

PV GAS và PETRONAS thống nhất tiếp tục trao đổi và cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới

Từ những ngày đầu sơ khai với bao bỡ ngỡ, đến nay PV GAS đã trở thành biểu tượng của sự đổi mới và bứt phá trong ngành năng lượng Việt Nam. Hành trình 35 năm không chỉ là câu chuyện về những con số ấn tượng mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PV GAS.

35 năm qua, PV GAS không chỉ lớn mạnh về quy mô và doanh thu, mà còn trưởng thành trong tầm nhìn và sứ mệnh. LNG đã trở thành chiếc cầu nối đưa Việt Nam đếngần hơn với thế giới, đồng thời mở ra cánh cửa cho mộttương lai năng lượng xanh, an toàn và bền vững. Và trên hành trình ấy, PV GAS sẽ tiếp tục là ngọn lửa tiên phong, dẫn dắt ngành năng lượng Việt Nam vươn mình hội nhập, để mỗi bước đi đều mang lại giá trị cho đất nước và thế hệ mai sau./.