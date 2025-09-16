Giá vàng hôm nay (16/9): Vàng miếng nhích tăng, vàng nhẫn ổn định

Sáng nay, giá vàng thế giới bật tăng mạnh. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng tăng nhẹ, vàng nhẫn ổn định. So với vùng đỉnh sát 136 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng miếng giảm gần 6 triệu đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:33:02 sáng 16/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.679,26 USD/oune, tăng 36,16 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,99% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,203 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra.

Riêng Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 15/9.

Với mốc giá trên, vàng miếng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 13,7 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh sát 136 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng miếng giảm gần 6 triệu đồng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, hiện hầu hết các thương hiệu không thay đổi so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ đi ngang ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.