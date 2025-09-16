Giá vàng hôm nay (16/9): Vàng miếng nhích tăng, vàng nhẫn ổn định

|Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:33:02 sáng 16/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.679,26 USD/oune, tăng 36,16 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,99% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,203 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra.
Riêng Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 15/9.
Với mốc giá trên, vàng miếng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 13,7 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh sát 136 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng miếng giảm gần 6 triệu đồng ở chiều bán ra.
Đối với vàng nhẫn, hiện hầu hết các thương hiệu không thay đổi so với rạng sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ đi ngang ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.