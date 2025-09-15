Ngày 15/9: Giá heo hơi trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (15/9) trên cả nước duy trì đà bình ổn, mang tín hiệu tích cực rõ rệt cho người chăn nuôi khắp nơi. Với mức giá dao động từ 57.000 đến 61.000 đồng/kg, các khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam đều ghi nhận sự ổn định.

Giá heo hơi hôm nay trên cả nước duy trì đà bình ổn. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, hiện giá đang neo sát ngưỡng đỉnh 61.000 đồng/kg. Sáng 15/9, khu vực ghi nhận mức giao dịch từ 57.000 đến 61.000 đồng/kg, thể hiện sự phân bố rõ ràng giữa các tỉnh thành. Một số địa phương nổi bật với giá cao, tạo điểm sáng thu hút sự chú ý từ giới kinh doanh.

Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên thu mua ổn định ở 60.000 đồng/kg; Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình giao dịch tại 59.000 đồng/kg.

Hải Phòng đứng đầu miền Bắc với mức cao nhất 61.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giữ nguyên so với phiên trước, mang lại sự yên tâm cho người dân địa phương. Hiện giá dao động từ 57.000 đến 59.000 đồng/kg. Sự ổn định tạo cơ sở cho các giao dịch dài hạn, dù chưa chạm ngưỡng 60.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng tiếp tục ở mức thấp nhất 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong vùng giao dịch trong khoảng 57.000 đến 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi sáng 15/9 vẫn theo xu hướng đi ngang. Giá dao động từ 59.000 đến 61.000 đồng/kg, với một số tỉnh dẫn dắt mức cao nhất, tạo sự đa dạng hấp dẫn cho người tham gia.

Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long: Giữ nguyên 60.000 đồng/kg; Tây Ninh và Đồng Tháp neo ở mức cao nhất miền Nam với 61.000 đồng/kg./.