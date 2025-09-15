Đồng vốn tín dụng chính sách giúp giảm nghèo bền vững

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, giai đoạn 2020 - 2025, nguồn vốn chính sách tiếp tục được tăng trưởng ổn định, đáp ứng ngày một nhiều hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo, giúp cho việc thực hiện các Chương trình quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả tích cực.

Hơn 12 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

Thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tính đến ngày 31/5/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 410.857 tỷ đồng, tăng 198.964 tỷ đồng (+94%) so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,8%.

Hơn 12 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn. Ảnh: CTV

Từ năm 2020 đến 2025, nguồn vốn chính sách đã giúp các địa phương trên cả nước xây dựng trên 8,1 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; trên 49 nghìn căn nhà ở xã hội và hơn 24 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Trong đó, tiếp nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương là điểm nổi bật trong nhiệm kỳ trên cơ sở thực hiện hiệu quả chủ trương “Trung ương và địa phương cùng làm”, tập trung huy động nguồn lực để triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn cả nước.

Đến ngày 31/5/2025, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương các cấp đạt 61.427 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác cấp tỉnh 50.906 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác cấp huyện 10.521 tỷ đồng, tăng 45.993 tỷ đồng (298%) so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng hằng năm đạt 28,3%; đưa tỷ trọng nguồn vốn ủy thác địa phương so với trước khi có Chỉ thị từ 3% lên 15% trên tổng nguồn vốn tín dụng.

Tín dụng chính sách tiếp tục được đầu tư hiệu quả đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước. Đến cuối tháng 7/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 389.388 tỷ đồng, tăng 182.583 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng dư nợ hằng năm đạt 12,2%, tăng so với bình quân năm trong nhiệm kỳ trước, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, cả nước đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH với tổng doanh số cho vay đạt 555.044 tỷ đồng.

Nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp thu hút, tạo việc làm cho hơn 3,8 triệu lao động, trong đó trên 37 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gần 12 nghìn lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tự tạo việc làm; giúp gần 351 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập...

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Năm 2025, NHCSXH đã và đang tích cực triển khai có hiệu quả Quyết định 1560/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

NHCSXH tập trung nguồn lực cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 39-CT/TW. Ảnh: CTV

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 39-CT/TW nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó các bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội để nâng cao nhận thức, nắm vững tinh thần, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

Nâng cao vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội. Các bộ, ngành, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác tín dụng chính sách xã hội.

Cụ thể là tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Xây dựng, triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội; đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, sử dụng vốn vay hiệu quả.