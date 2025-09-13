Ngày 13/9: Giá heo hơi tăng tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (13/9) ghi nhận sự tăng nhẹ tại một số tỉnh trên cả nước. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam tăng nhẹ ở một số địa phương. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi nhìn chung ổn định, chỉ có Cao Bằng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 59.000 đồng/kg.

Các địa phương như Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn duy trì mức 60.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Ninh Bình và Lào Cai tiếp tục ổn định tại 59.000 đồng/kg. Lạng Sơn, Quảng Ninh và Điện Biên giữ giá 58.000 đồng/kg. Lai Châu và Sơn La tiếp tục duy trì mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc hôm nay duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, ghi nhận giá heo tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng vẫn duy trì mức 59.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục thu mua ở mức 58.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng vẫn duy trì mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng nhẹ ở một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa mức giá lên mức 60.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Cà Mau và TP HCM giữ nguyên giá heo ở mức 60.000 đồng/kg. Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục neo ở mức cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 61.000 đồng/kg./.