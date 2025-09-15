Phối hợp đa bên trong cấp phép, quản lý và giám sát thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Để triển khai Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước nhằm xây dựng cơ chế cấp phép, quản lý và giám sát chặt chẽ các tổ chức cung cấp dịch vụ. Đây được xem là bước đi thận trọng nhưng cần thiết, tạo nền tảng cho việc hình thành một thị trường minh bạch, an toàn và phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Cấp phép tối đa cho 5 tổ chức cung cấp dịch vụ

Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 5) được Chính phủ ban hành ngày 9/9 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, việc chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được chính thức triển khai thí điểm trong thời hạn 5 năm trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 Nghị quyết số 5, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước triển khai cấp phép tối đa cho 5 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm. Số lượng doanh nghiệp được cấp phép triển khai thí điểm được quy định phù hợp, vừa nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp được cấp phép, vừa đảm bảo kiểm soát ở mức hợp lý để thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá hiệu quả sau thí điểm.

Giá trị tài sản mã hóa do nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ ước tính lên tới hàng tỷ USD. Ảnh tư liệu

Điều kiện để được cấp giấy phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được quy định chặt chẽ. Doanh nghiệp phải có năng lực tài chính vững vàng với vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng, nhằm đảm bảo doanh nghiệp có khả năng, năng lực đầu tư hệ thống phần cứng và phần mềm đáp ứng yêu cầu hoạt động, đồng thời thể hiện cam kết của tổ chức trong việc đảm bảo khả năng bồi thường thiệt hại khi có sự cố phát sinh.

Cơ cấu vốn điều lệ cũng được quy định rõ: tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn; trong đó có ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ nắm giữ trên 35% vốn điều lệ. Cơ cấu này nhằm tận dụng kinh nghiệm quản trị rủi ro, vận hành hệ thống của các định chế tài chính và công nghệ đã hoạt động ổn định, hiệu quả.

Để bảo đảm minh bạch và kiểm soát rủi ro, tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép. Tổng mức sở hữu nước ngoài bị giới hạn không quá 49% vốn điều lệ, bảo đảm nhà đầu tư trong nước nắm quyền chi phối tối thiểu 51% để thuận lợi cho việc phối hợp điều hành, giám sát trong giai đoạn thí điểm.

Bước đi chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số Nghị quyết số 5 góp phần quan trọng, tạo bước đi chiến lược của Chính phủ trong kỷ nguyên mới, thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuỗi khối và các công nghệ tài chính mới trong phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thu hút dòng vốn công nghệ cao và khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân.

Về hạ tầng công nghệ, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 theo quy định của Bộ Công an, bảo đảm khả năng vận hành 24/7 và không ngừng hoạt động ngoài kế hoạch. Hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 sẽ được Bộ Công an thẩm định để không chỉ hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, thông suốt mà an ninh, an toàn hệ thống ài chính, tiền tệ quốc gia cũng được đảm bảo.

Ngoài ra, tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện khác về cơ sở vật chất, nhân sự, quy trình nghiệp vụ tương tự công ty chứng khoán; đặc biệt bổ sung yêu cầu với giám đốc công nghệ và đội ngũ nhân sự công nghệ để bảo đảm khả năng xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ, bảo dảm an ninh, an toàn thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ.

Phối hợp nhiều cơ quan cùng quản lý, giám sát

Việc ban hành Nghị quyết số 5 mới là bước đầu cho việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp phép cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo trình tự, thủ tục tại Nghị quyết 5.

Sau khi tổ chức cung cấp dịch cụ tài sản mã hóa được cấp phép, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an quản lý, giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hoá và thị trường tài sản mã hóa. Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết này và đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề phát sinh (nếu có). Trên cơ sở thực hiện tổng kết, đánh giá sau thời gian thí điểm, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện thí điểm và kiến nghị, đề xuất chính sách quản lý phù hợp. Mặt khác, các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền được giao, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với thị trường tài sản mã hóa theo quy định tại Nghị quyết số 5 và pháp luật có liên quan.