Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Đồng USD kết thúc một tuần giao dịch với mức giảm nhẹ

Sáng ngày 14/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.216 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,18%, xuống mức 97,62.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.006 VND/USD - 26.426 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.166 đồng 26.476 đồng Vietinbank 26.030 đồng 26.476 đồng BIDV 26.208 đồng 26.476 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.092 - 31.049 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.174 đồng 31.765 đồng Vietinbank 30.106 đồng 31.816 đồng BIDV 30.570 đồng 31.712 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173.05 đồng 184.04 đồng Vietinbank 174.51 đồng 184.21 đồng BIDV 176.05 đồng 183.17 đồng

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,62, giảm 0,18%.

Tuần qua, đồng USD bước vào tuần giao dịch với tâm thế thận trọng khi báo cáo việc làm tháng 8 gây thất vọng, song đã kịp lấy lại đà tăng vào thứ Ba (9/9) và thứ Tư (10/9), bất chấp số liệu cho thấy giá sản xuất sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, đến ngày thứ Năm, đồng bạc xanh chịu sức ép trở lại do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn kỳ vọng, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lại tăng nhẹ. Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số DXY đã phục hồi sau nhịp giảm trước đó, duy trì quanh mức 97,70, đồng USD khép lại tuần với mức suy giảm không đáng kể.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu hiện nay dồn vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến diễn ra ngày 17/9 tới. Đây được xem là sự kiện có khả năng tạo ra những biến động đáng kể đối với thị trường tài chính quốc tế.

Trên thị trường ngoại hối, các đồng tiền chủ chốt ghi nhận diễn biến trái chiều. Cặp tỷ giá EUR/USD khép lại tuần giao dịch quanh ngưỡng 1,1700, gần như không thay đổi so với nhiều tuần qua.

Đối với đồng Bảng Anh, cặp tỷ giá GBP/USD có bước tăng nhẹ, chốt tuần ở mức 1,3565. Dự kiến trong tuần tới, Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định về lãi suất. Các nhà đầu tư dự đoán Ủy ban Chính sách Tiền tệ sẽ bỏ phiếu với đa số tuyệt đối ủng hộ việc duy trì lãi suất, chỉ có một số ít ý kiến thiên về cắt giảm.

Trong khi đó, cặp tỷ giá USD/JPY tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có nhiều biến động trong tám tuần liên tiếp. Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ đưa ra quyết định lãi suất vào cuối tuần tới, nhưng dự kiến vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Thị trường vẫn kiên nhẫn theo dõi khả năng BoJ điều chỉnh quan điểm, song đến nay cơ quan này vẫn kiên trì lập trường giữ lãi suất ở mức gần bằng 0, nhằm hỗ trợ đà phục hồi kinh tế./.