Sáng ngày 21/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.085 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,27%, hiện ở mức 99,50 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.881 - 26.289 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.069 - 26.339 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.069 đồng 26.339 đồng Vietinbank 25.940 đồng 26.339 đồng BIDV 26.115 đồng 26.335 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.586 - 30.490 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.658 đồng 31.221 đồng Vietinbank 29.572 đồng 31.292 đồng BIDV 29.895 đồng 31.155 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.76 đồng 170.97 đồng Vietinbank 159.67 đồng 171.17 đồng BIDV 161.50 đồng 170.50 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD 'chợ đen' tính đến 4h30 ngày 21/3/2026, tăng 36 đồng ở chiều mua và 16 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.976 - 27.096 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng trong phiên thứ Sáu nhưng vẫn đang hướng tới một tuần giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, khi nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất, trong bối cảnh lạm phát có khả năng tăng cao do giá năng lượng leo thang.

Đồng EUR, Yên Nhật, Bảng Anh và Franc Thụy Sĩ đều hướng tới mức tăng trong tuần so với USD, khi các nhà hoạch định chính sách đặt nền tảng cho việc tăng lãi suất nhằm đối phó với tác động của cuộc xung đột Trung Đông, vốn đã làm gián đoạn nguồn cung dầu khí.

Đồng EUR giảm 0,25%, xuống còn 1,156 USD nhưng vẫn đang trên đà tăng 1,3% trong tuần.

Đồng Yên giảm 1% so với USD, xuống mức 159,30 yên/USD, song vẫn dự kiến tăng 0,24% trong tuần.

Bảng Anh giảm 0,72%, xuống còn 1,333 USD nhưng dự kiến tăng gần 0,84% trong tuần so với USD.

Đồng Đô la Australia giảm 0,99%, xuống 0,702 USD, nhưng vẫn tăng 0,53% trong tuần.

Đồng Franc Thụy Sĩ gần như đi ngang ở mức 0,788 so với USD nhưng vẫn hướng tới mức tăng 0,43% trong tuần./.