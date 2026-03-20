Sáng ngày 20/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.085 VND, tăng 13 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,88%, hiện ở mức 99,23 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.869 - 26.275 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.055 - 26.325 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.055 đồng 26.325 đồng Vietinbank 26.080 đồng 26.325 đồng BIDV 26.085 đồng 26.325 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.334 - 30.211 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.404 đồng 30.954 đồng Vietinbank 29.916 đồng 31.276 đồng BIDV 29.608 đồng 30.882 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 149 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 158.85 đồng 168.94 đồng Vietinbank 161.95 đồng 171.45 đồng BIDV 160.01 đồng 169.06 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 20/3/2026, tăng 226 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.940 - 27.080 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,88%, hiện ở mức 99,23 điểm.

Đồng EUR và đồng Yên Nhật tăng giá so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, kéo chỉ số DXY giảm xuống sau các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan tiền tệ chủ chốt đồng loạt giữ nguyên lãi suất, khi lo ngại lạm phát gia tăng do giá dầu leo thang, giữa lúc xung đột tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất đúng như dự báo, đồng thời phát tín hiệu đang theo dõi chặt chẽ các rủi ro đối với tăng trưởng và lạm phát phát sinh từ đà tăng mạnh của giá năng lượng. Kết thúc phiên, đồng EUR tăng 1,18% so với đồng USD, lên mức 1,1585 USD.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, đồng thời tiếp tục duy trì xu hướng nghiêng về thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng Yên Nhật tăng 1,4% so với đồng bạc xanh, lên mức 157,61 Yên/USD.

Ngân hàng Trung ương Anh cũng nhất trí bỏ phiếu giữ nguyên chi phí vay, trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Đồng Bảng Anh tăng 1,4%, lên mức 1,34360 USD.

Đồng Đô la Australia tăng nhẹ 0,83%, lên mức 0,70810 USD, sau khi số liệu tháng 2 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, cao hơn đôi chút so với dự báo của thị trường.

Đồng Franc Thụy Sĩ suy yếu, sau khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp nhằm kiềm chế đà tăng gần đây của đồng tiền này. Đồng EUR tăng khoảng 0,5% so với Franc, lên mức 0,91285 Franc/EUR. So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,63%, xuống còn 0,78830 franc/USD.

Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất điều hành như dự báo. Đồng Đô la Canada giảm nhẹ 0,07% so với đồng USD, xuống mức 1,374 CAD/USD./.