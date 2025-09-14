Ngày 14/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm

|Giá bạc hôm nay suy giảm. Ảnh tư liệu
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1.617.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.667.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.344.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.377.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 1.346.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.383.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.113.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.118.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 14/9/2025:
|Loại bạc
|Đơn vị
|TP. Hà Nội
|TP. Hồ Chí Minh
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Bạc 99.9
|1 lượng
|1.344.000
|1.377.000
|1.346.000
|1.383.000
|1 kg
|35.829.000
|36.727.000
|35.881.000
|36.878.000
|Bạc 99.99
|1 lượng
|1.351.000
|1.385.000
|1.353.000
|1.391.000
|1 kg
|36.035.000
|36.939.000
|36.077.000
|37.090.000
Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 42,02 USD/ounce.
Trong tuần, giá bạc bật mạnh, đưa kim loại quý này tiến gần mức cao nhất trong nhiều năm. Theo nhà phân tích James Hyerczyk, đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9. Trong khi đó, nhà đầu tư cũng đẩy mạnh mua vào để phòng ngừa lạm phát.
Vị chuyên gia cho biết, giá bạc đã vọt lên 42 USD/ounce và có thể thử thách ngưỡng kháng cự 44,22 USD/ounce. Các vùng hỗ trợ gần nhất ở 40,73 và 40,40 USD/ounce. Nếu thủng, giá có thể lùi về quanh 38,70 USD/ounce.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 14/9/2025:
|Đơn vị
|VND
|Mua vào
|Bán ra
|1 ounce
|1.113.000
|1.118.000
|1 lượng
|134.179
|134.815
|1n chỉ
|1.342.000
|1.348.000
|1 kg
|35.781.000
|35.951.000