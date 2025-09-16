Giá heo hơi hôm nay (16/9) đảo chiều giảm tại nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung, trong khi thị trường miền Nam duy trì ổn định quanh mức 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi quay đầu giảm tại nhiều vùng trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Theo đó, hiện chỉ còn Hải Phòng và Phú Thọ giữ giao dịch tại mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Lai Châu và Sơn La xuống 56.000 đồng/kg, Điện Biên và Lạng Sơn về mức 57.000 đồng/kg; Lào Cai và Thái Nguyên xuống mức 58.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Hà Nội và Hưng Yên còn 59.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 56.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng theo đà giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng nay. Theo đó, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 55.000 - 59.000 đồng/kg.

Trong đó, Quảng Trị là địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước, giao dịch tại mức 55.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn một giá, TP Huế đang mua bán heo hơi tại mức 56.000 đồng/kg. Tiếp đó là TP Đà Nẵng và tỉnh Hà Tĩnh với giá heo hơi đạt 57.000 đồng/kg.

Hiện tại, mức giá phổ biến nhất tại khu vực này là 58.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương duy nhất có giá heo hơi đạt 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi vẫn tiếp tục lặng sóng trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi tại các tỉnh, thành phố trong khu vực này đang được bán ra với giá từ 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tây Ninh và Đồng Tháp là hai tỉnh có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 61.000 đồng/kg. Mức 60.000 đồng/kg đang xuất hiện tại các địa phương còn lại trong vùng, gồm: TP. HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau.

Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi đã trở lại đà giảm tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, tại các tỉnh thành phía Nam, heo hơi vẫn tiếp tục giữ giá đi ngang. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động từ 55.000 - 61.000 đồng/kg./.