Ngày 17/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Giá lúa gạo hôm nay (17/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lúa gạo trong nước tương đối bình ổn. Cụ thể, gạo Nàng Nhen có giá 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa IR 50404 dao động ở mức 5.000 - 5.100 đồng/kg; lúa OM 18 dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg….

Giá lúa gạo hôm nay ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giá đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.000 - 5.100 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán khởi sắc hơn, giá ít biến động. Tại Cần Thơ, nguồn lúa Thu Đông có lượng lai rai, nông dân chào báo cao, thương lái cho giá mua cầm chừng. Tại Vĩnh Long, lúa tươi các loại giá ít biến động, thương lái hỏi mua mới vắng.

Tại An Giang, lượng ít, giao dịch lúa Thu Đông lai rai, giá ít biến động. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa thu hoạch ít, bạn hàng mua mới chậm, giá lúa tương đối ổn định. Tại Cà Mau, giá ít biến động, giao dịch mua bán cầm chừng. Tại Tây Ninh (Long An cũ), giao dịch mua bán mới vắng, giá lúa bình ổn.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng so cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 445 - 450 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 318 - 322 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 496 - 450 USD/tấn (tăng 2 USD/tấn)./.