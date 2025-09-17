Gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tuần từ 8/9 - 12/9 ghi nhận diễn biến sôi động với 8.600 tỷ đồng trái phiếu được phát hành, trong khi hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm ngân hàng.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) công bố, trong tuần từ ngày 8/9 - 12/9, thị trường ghi nhận 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 8.600 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 385.783 tỷ đồng, trong đó có 23 đợt phát hành ra công chúng với tổng trị giá 47.785 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng lượng phát hành và 300 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị lên tới 337.998 tỷ đồng, tương đương 87,6%.

Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng tiếp tục diễn ra sôi động trong tuần qua, với tổng giá trị được các doanh nghiệp thực hiện đạt 1.584 tỷ đồng.

Tính chung từ đầu năm đến nay, khối lượng trái phiếu được mua lại trước hạn đã lên tới 200.463 tỷ đồng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với tỷ trọng chiếm khoảng 62,5%, tương ứng khoảng 125.240 tỷ đồng giá trị mua lại.

Dự báo cho phần còn lại của năm 2025, thị trường sẽ chứng kiến tổng giá trị trái phiếu đến hạn thanh toán lên tới 57.101 tỷ đồng. Nhóm bất động sản đang đối mặt với áp lực đáo hạn lớn nhất, chiếm 39,1% tổng giá trị, tương đương 22.344 tỷ đồng. Theo sau là nhóm ngân hàng với 18.281 tỷ đồng trái phiếu sắp đến hạn, chiếm khoảng 32% tổng số.

Về hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ trong tuần đạt khoảng 5.310 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường thứ cấp đạt xấp xỉ 913.838 tỷ đồng./.