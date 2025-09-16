Giao dịch trái phiếu chính phủ thứ cấp tăng mạnh với giá trị đạt hơn 75.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 8/9 - 12/9, thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch vượt 75.000 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng hơn 157% so với tuần trước đó.

Theo báo cáo thị trường của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong tuần từ ngày 8/9 - 12/9, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức gọi thầu 13.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (9.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu có xu hướng cải thiện so với tuần trước đó, đạt lần lượt 44,3% và 28,7%, song nhìn chung vẫn ở mức thấp.

Đáng chú ý, kỳ hạn 10 năm trúng thầu 3.855 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 42,8%, tại mức lãi suất 3,51%, tăng 6 điểm cơ bản so với tuần trước. Trong khi đó, kỳ hạn 30 năm chỉ trúng thầu 20 tỷ đồng, chiếm 4% lượng gọi thầu, với lãi suất 3,55%.

Tính đến ngày 11/9, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 243.000 tỷ đồng, tương đương 48,5% kế hoạch cả năm 2025. Riêng trong quý III, lượng vốn huy động mới đạt hơn 41.000 tỷ đồng, hoàn thành 34,4% kế hoạch quý.

Thanh khoản trên thị trường sơ cấp có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn ở mức thấp. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm tiếp tục xu hướng tăng, trong khi lợi suất trên thị trường thứ cấp có dấu hiệu hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh vào cuối tháng 8.

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch diễn ra sôi động với tổng giá trị đạt 75.100 tỷ đồng, tăng 157,4% so với tuần trước. Giao dịch repo đạt 24.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần tuần liền trước, còn giao dịch outright đạt 51.100 tỷ đồng, tăng 116,2%. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng nhẹ 36 tỷ đồng, sau 3 tuần mua ròng liên tiếp.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1 năm đạt 2,81% (+1 điểm cơ bản), 2 năm đạt 2,86% (+1 điểm cơ bản), 3 năm đạt 2,93% (+1 điểm cơ bản), 5 năm đạt 3,11% (-1 điểm cơ bản) và 10 năm tăng lên 3,7% (+4 điểm cơ bản). Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.500 tỷ đồng với cơ cấu kỳ hạn giữ nguyên.