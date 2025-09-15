IFC hỗ trợ 200 triệu USD phát hành trái phiếu bền vững

(TBTCO) - Tổ chức Tài chính quốc tế IFC ngày 15/9 thông tin, IFC đã đầu tư 200 triệu USD hỗ trợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát hành trái phiếu bền vững.

Đây là những trái phiếu bền vững lần đầu tiên do một ngân hàng tư nhân tại Việt Nam phát hành. IFC đầu tư 200 triệu USD vào đợt phát hành này nhằm giúp VPBank mở rộng đáng kể hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, qua đó tạo ra hàng chục nghìn việc làm, đồng thời hỗ trợ các dự án thân thiện với môi trường.

Trong khoản đầu tư của IFC, 60% sẽ được dành để cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó một nửa dành riêng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ảnh minh họa.

Các DNVVN - khu vực tạo ra khoảng 1/3 tổng số việc làm tại Việt Nam - vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt vốn đáng kể. Đồng thời, Việt Nam sẽ cần nguồn vốn đầu tư rất lớn để đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao, phát thải carbon thấp vào năm 2045. Tuy nhiên, tài chính khí hậu mới chỉ chiếm 4,5% tổng dư nợ tín dụng của toàn ngành ngân hàng.

Trái phiếu trị giá 300 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, được phát hành riêng lẻ cho IFC và tổ chức tài chính phát triển của Pháp Proparco sẽ tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích xã hội và môi trường phù hợp với Khuôn khổ Tài chính bền vững mới được VPBank ban hành.

“Khoản vốn 300 triệu USD sẽ được VPBank triển khai cho các dự án xanh và xã hội trọng điểm, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Chính phủ và kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng bền vững” - ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho biết.

Trong khoản đầu tư của IFC (trị giá 200 triệu USD), 60% sẽ được dành để cho vay đối với các DNVVN, trong đó một nửa dành riêng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; 40% còn lại sẽ tài trợ cho các dự án khí hậu đủ điều kiện. Việc mở rộng danh mục cho vay DNVVN của VPBank dự kiến sẽ tạo ra khoảng 38.000 việc làm trong 5 năm tới, góp phần nâng cao thu nhập và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Chia sẻ thông tin về hỗ trợ này, ông Thomas Jacobs - Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào khẳng định: “Đây là một giao dịch tiên phong đối với ngành ngân hàng Việt Nam và là hình mẫu cho các tổ chức tài chính khác trong nước. Là nhà đầu tư chính trong đợt phát hành trái phiếu bền vững đầu tiên của VPBank, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, IFC đang góp phần thiết lập các tiêu chuẩn thị trường cho tài chính bền vững tại Việt Nam, huy động vốn tư nhân và đưa nguồn vốn đến đúng nơi cần thiết nhất - các DNVVN, các nữ doanh nhân và các dự án khí hậu”.