Nguyên nhân do đâu lợi nhuận quý III của Thép Thống Nhất sụt giảm?

(TBTCO) - Trong quý III/2025, Thép Thống Nhất đạt doanh thu hơn 182 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết, kết quả này chịu tác động từ thị trường thép suy yếu và biến động thương mại quốc tế.

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (mã Ck: TNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đối mặt giai đoạn suy giảm sâu về cả doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, trong kỳ quý III, TNS ghi nhận doanh thu đạt hơn 182 tỷ đồng, giảm tới 69% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp chỉ còn chưa đầy 5 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 76%, phản ánh biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể do sức tiêu thụ yếu và chi phí đầu vào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mặc dù các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm so với cùng kỳ, mức sụt giảm doanh thu quá lớn khiến kết quả chung của TNS vẫn kém khả quan. Lợi nhuận sau thuế quý III chỉ đạt gần 1 tỷ đồng (985,3 triệu đồng), tương đương mức giảm 91% so với cùng kỳ năm 2024 – mức thấp nhất trong nhiều quý gần đây.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 của Thép Thống Nhất.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của TNS đạt gần 920 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế còn gần 13 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết, mức giảm sâu này chủ yếu đến từ sự co hẹp của thị trường thép trong và ngoài nước, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy yếu, đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh và cạnh tranh nội địa gay gắt.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của TNS đạt hơn 288 tỷ đồng, giảm hơn 160 tỷ đồng so với đầu năm, cho thấy quy mô hoạt động bị thu hẹp đáng kể. Trong đó, nợ phải trả ở mức 161 tỷ đồng, bao gồm gần 35 tỷ đồng vay nợ tài chính dài hạn. Doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế trên 109 tỷ đồng, tạo áp lực lớn lên cân đối tài chính và kế hoạch phục hồi lợi nhuận trong các quý tới.

Theo giải trình từ phía công ty, thị trường thép quý III/2025 trải qua giai đoạn đầy thách thức khi Mỹ và nhiều quốc gia siết chặt các biện pháp thuế quan và phòng vệ thương mại, khiến tình hình căng thẳng thương mại leo thang và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu. Hệ quả là sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều giảm 57%, kéo theo doanh thu bán hàng giảm 69% và lợi nhuận gộp giảm 76% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo TNS nhận định, dù đã chủ động cắt giảm chi phí và tối ưu vận hành, doanh nghiệp vẫn chưa thể bù đắp được tác động tiêu cực từ biến động thị trường toàn cầu.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TNS hiện đang trong diện hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần. Thị giá cổ phiếu dừng ở mức 3.800 đồng/cổ phiếu – phản ánh kỳ vọng thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh và triển vọng ngành thép vẫn còn nhiều bất định./.