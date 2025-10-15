Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 sau 9 tháng

(TBTCO) - Nhờ doanh thu ổn định và chi phí vận hành được tối ưu, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ghi nhận lợi nhuận quý III/2025 tăng 76% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã Ck: HTI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 đầy khả quan. Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần quý III của công ty đạt hơn 122 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ 2024. Toàn bộ nguồn thu vẫn đến từ mảng cốt lõi là thu phí đường bộ, phản ánh sự ổn định của mô hình kinh doanh trong bối cảnh các dự án hạ tầng giao thông tiếp tục duy trì lưu lượng phương tiện ổn định.

Điểm sáng trong kỳ đến từ nỗ lực tối ưu chi phí: giá vốn hàng bán giảm 10%, xuống gần 71 tỷ đồng nhờ cắt giảm chi phí duy tu, bảo dưỡng và giảm trích lập dự phòng cho các hạng mục sửa chữa lớn. Việc này giúp biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện rõ rệt, mang về gần 52 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 26% so với quý III/2024.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng mạnh, đạt hơn 6 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi tiền gửi và cho vay ngắn hạn. Trong khi đó, các chi phí hoạt động khác đều được kiểm soát hiệu quả: chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3%, chỉ còn 23 tỷ đồng. Kết hợp giữa biên lợi nhuận cải thiện và chi phí tiết giảm, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế vượt trội 76%.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 365 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 124 tỷ đồng, cùng tăng 2,6 lần. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 82% mục tiêu doanh thu và vượt 23% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (127 tỷ đồng) đặt ra cho cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy tình hình tài chính lành mạnh khi lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 57%, đạt gần 490 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả chỉ tăng nhẹ 1%, ở mức 1.017 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính giảm 11%, xuống còn gần 525 tỷ đồng, chiếm khoảng một nửa tổng nợ, góp phần giảm áp lực chi phí lãi vay và củng cố an toàn tài chính.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HTI ghi nhận diễn biến tích cực. Kết thúc phiên 15/10, HTI có giá 24.450 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt gần 282.000 đơn. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thị giá HTI đã tăng 64%, với thanh khoản bình quân gần 114.000 cổ phiếu/phiên./.