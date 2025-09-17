(TBTCO) - Ngày 16/9, Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) tại Rio de Janeiro, Brazil, sau 8 năm đàm phán.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin nhấn mạnh FTA giữa Mercosur và EFTA là minh chứng cho khả năng củng cố chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn.

Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira khẳng định đây là thỏa thuận "công bằng và dựa trên quy tắc rõ ràng", trong khi Ngoại trưởng Uruguay Mario Lubetkin coi đây là một "liên minh chiến lược", tạo nên một khu vực tự do thương mại với quy mô 300 triệu dân.

FTA Mercosur – EFTA sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do có GDP hơn 4.300 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, hơn 97% hàng xuất khẩu của cả hai bên sẽ được hưởng lợi, hứa hẹn thúc đẩy thương mại song phương và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như người dân hai bên.

Dự kiến EFTA sẽ xóa bỏ 100% thuế nhập khẩu với hàng công nghiệp và thủy sản từ Mercosur ngay khi hiệp định có hiệu lực. Ngược lại, Mercosur có 15 năm để giảm dần thuế với phần lớn sản phẩm công nghiệp từ các đối tác châu Âu. EFTA cũng cam kết lập tức ưu đãi thuế quan cho nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Mercosur như cà phê, thịt bò, gia cầm, thịt lợn, ethanol và rượu vang.

Hiệp định còn bao quát nhiều lĩnh vực khác, như thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm công, cạnh tranh, quy tắc xuất xứ, biện pháp vệ sinh dịch tễ, rào cản kỹ thuật, phòng vệ thương mại, pháp lý, giải quyết tranh chấp và phát triển bền vững.

Để chính thức có liệu lực, thỏa thuận sẽ cần được Quốc hội mỗi nước phê chuẩn trong tiến trình dự kiến kéo dài đến cuối năm 2026 hoặc lâu hơn. Trước mắt, hiệp định sẽ được áp dụng song phương giữa từng thành viên Mercosur và EFTA sau khi có phê chuẩn riêng.

Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, trong khi EFTA gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein.

Thành lập năm 1991, Mercosur đã kết thúc đàm phán về FTA với EU vào cuối năm 2024.

EU hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mercosur, với kim ngạch thương mại năm 2024 lên tới gần 87 tỷ USD. Hiệp định Mercosur - EU được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai khu vực trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Hàn Quốc hiện cũng đang đàm phán FTA với Mercosur, khối kinh tế lớn thứ 5 thế giới và là khu vực sản xuất hàng đầu về lương thực, nguyên liệu, năng lượng. Việt Nam cũng đang thúc đẩy đàm phán FTA với Mercosur./.