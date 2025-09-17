Gia tăng xuất khẩu dịch vụ du lịch để thúc đẩy tăng trưởng

(TBTCO) - Để du lịch đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng, thời gian tới cần gia tăng xuất khẩu dịch vụ du lịch thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm đa dạng và hấp dẫn… để thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam.

Tạo điều kiện thu hút khách quốc tế đến nhiều hơn

Trong 8 tháng năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đón 13.912,2 nghìn lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch lữ hành tăng hơn 20%. Các thị trường đóng góp lớn nhất bao gồm Trung Quốc và Hàn Quốc. Sự gia tăng này đến từ nhiều tour du lịch và các chương trình xúc tiến quảng bá hiệu quả, đặc biệt là thu hút khách từ các thị trường như Nga và Ấn Độ, đồng thời duy trì sự tăng trưởng tốt từ các thị trường Đông Nam Á và châu Âu. Con số này cũng thể hiện sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Lý giải về sức bật này, các chuyên gia nhận định, nhờ việc nới lỏng các chính sách về thị thực, tăng cường xúc tiến quảng bá ở nhiều quốc gia trên thế giới và mở thêm một số đường bay mới đến các điểm "nóng" hút khách đã giúp du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ.

Nguồn: Cục Thống kê Đồ họa: PHƯƠNG ANH

Đối với chính sách thị thực, để “nối dài” trải nghiệm của du khách quốc tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 229/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước gồm: Bỉ, Bulgaria, Croatia, CH Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ. Công dân các nước này được tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, áp dụng từ ngày 15/8/2025 đến 14/8/2028.

Theo bà Nguyễn Hoài Thu - Phó Giám đốc Lữ hành Saigontourist, chi nhánh Hà Nội, việc miễn chính sách visa đối với một số thị trường trọng điểm đã tạo điều kiện thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn, đặc biệt là từ các nước châu Âu. Đây là nhóm du khách vừa có khả năng chi tiêu cao, vừa dành nhiều thời gian ở Việt Nam để khám phá văn hóa, lịch sử và cảnh quan đa dạng. Các doanh nghiệp du lịch có cơ hội phát triển những sản phẩm thời gian trải nghiệm dài hơn, đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh bền vững hơn…

Bứt phá trong dài hạn

Mặc dù đạt nhiều kết quả ấn tượng, nhưng thực tế, du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế lớn như thiếu các sản phẩm đủ đặc sắc để giữ chân du khách lâu hơn. Không ít du khách phản ánh, sau 3 - 5 ngày tại một điểm đến, họ gần như không còn hoạt động mới để khám phá. Trong khi công tác quảng bá và xúc tiến du lịch cũng chưa tương xứng tiềm năng.

Hạ tầng du lịch vẫn yếu và thiếu đồng bộ khi nhiều sân bay, bến cảng chưa hiện đại, thường xuyên quá tải vào mùa cao điểm, giao thông kết nối các điểm du lịch còn hạn chế, đường sá nhỏ hẹp, xuống cấp, gây bất tiện cho khách quốc tế. Chất lượng dịch vụ cũng chưa đồng đều...

Vì vậy, để du lịch đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng, thời gian tới cần gia tăng dịch vụ xuất khẩu du lịch thông qua việc phát triển sản phẩm hấp dẫn, nâng cao trải nghiệm của du khách, đầu tư mạnh vào quảng bá, cải thiện hạ tầng và dịch vụ, đồng thời bảo đảm yếu tố bền vững... Từ đó, du khách mới muốn quay lại Việt Nam, lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), để gia tăng dịch vụ xuất khẩu du lịch, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, chú trọng vào các thị trường khách quốc tế có mức chi tiêu lớn và tăng cường tổ chức các hoạt động kích cầu để kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế ở Viêt Nam.

Đồng tình quan điểm này, có doanh nghiệp cho rằng, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, với việc thu hút nhóm khách chi tiêu cao còn giúp thúc đẩy xuất khẩu tại chỗ, tạo động lực cho các ngành nghề liên quan như nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ…

Ngoài ra, Theo TS. Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Đại học VinUni nhận định, các sản phẩm du lịch phải mang tính đa dạng, mang tính đặc sắc của Việt Nam để làm sao du khách có thể quay lại...