Kho Dung Quất - điểm sáng về xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn, xanh, sạch, đẹp”

(TBTCO) - Bằng nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp đồng bộ cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, đến nay điểm kho Dự trữ Dung Quất, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI đã tạo được diện mạo mới, khang trang, quy củ, bảo quản an toàn hàng hàng hóa; trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn, xanh, sạch, đẹp”.

Nỗ lực đổi thay từ vùng đất khó

Điểm kho Dự trữ Dung Quất được đầu tư xây dựng từ những năm 2001 - 2002 có tổng diện tích khoảng 3,8 ha, là một trong 5 vùng kho thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (nay là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI) cùng chung đặc điểm đất rộng, người thưa.

Ông Trương Minh Nhạc - Trưởng điểm kho Dung Quất (Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI) cho biết, địa điểm kho được xây dựng trên nền đất chủ yếu là đất sét cao lanh, nên mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì đất nứt nẻ thiếu nước, khó đáp ứng phục vụ cho nông nghiệp. Đây cũng là một trong 5 vùng kho có diện tích lớn nhất, đất khô cằn, thiếu màu mỡ, quanh năm nắng nóng kéo dài. Vào mùa mưa thường mưa to đến rất to nhiều ngày, lực lượng cán bộ, nhân viên tại chỗ mỏng và thiếu. Thủ kho hiện tại phải nhập và bảo quản trung bình 3.000 tấn lương thực/người; ngoài ra, còn phải kiêm nhiệm bảo quản thêm mặt hàng vật tư cứu hộ cứu nạn gấp 2-3 lần cho 1 thủ kho. Bên cạnh đó, kinh phí để đầu tư cho phong trào xây dựng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp” còn hạn chế trong việc mua công cụ dụng cụ, vật tư hay mua giống cây ăn trái, cây hoa cảnh và vật nuôi, phân bón...

Vùng kho Dự trữ Dung Quất luôn sạch sẽ, hàng hóa đảm bảo tốt, không hư hao, tài sản nguồn lực dự trữ quốc gia được bảo quản an toàn. Ảnh: MINH NHẠC

Qua hơn 20 năm liên tục Điểm kho Dự trữ Dung Quất đã phấn đấu tổ chức xây dựng phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn, xanh, sạch, đẹp”, nhưng kết quả mang lại còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu và công sức bỏ ra.

Hàng năm, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (nay là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI) thành lập đoàn phúc tra chất lượng hàng hóa mùa xuân và chấm điểm vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”. Kết quả chấm điểm tại Điểm kho Dự trữ Dung Quất qua nhiều năm thường chỉ đạt loại khá; nên chưa được lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (nay là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI) biểu dương, khen thưởng.

Qua nhiều năm như vậy, lãnh đạo Điểm kho Dự trữ Dung Quất đã trăn trở và nhận thấy rằng, để trở thành “điểm sáng” về xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn, xanh, sạch, đẹp” thì không còn cách nào khác là phải mạnh dạn thay đổi toàn diện về tư duy, suy nghĩ và thay đổi cách làm thì mới đem lại hiệu quả cao nhất.

Đảm bảo an toàn về tài sản, hàng dự trữ quốc gia Xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn, xanh, sạch, đẹp” là một trong những phong trào thi đua lớn, truyền thống của ngành Dự trữ Nhà nước. Phong trào được các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực hưởng ứng, triển khai, mang lại hiệu quả sâu rộng. Phong trào đã góp phần thay đổi bộ mặt của các điểm kho dự trữ, đảm bảo an toàn về con người, tài sản, hàng dự trữ quốc gia.

Với quyết tâm và tinh thần đó, từ năm 2023, lãnh đạo Điểm kho Dự trữ Dung Quất đã họp toàn thể công chức và người lao động để quán triệt và tạo sự đồng thuận về tầm quan trọng của việc thi đua xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”. Từng công chức và người lao động được xác định rõ mục tiêu của phong trào là bảo quản an toàn về con người, tài sản, số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia; tận dụng quỹ đất trống ở xung quanh vùng kho để tăng gia sản xuất trồng nhiều loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết; quy hoạch tổng thể vùng kho, chi tiết từng khu đất; chỗ nào trồng cây cảnh, chỗ nào trồng hoa, cây ăn trái, cây bóng mát, cây lấy gỗ, thảm cỏ xanh để tạo cảnh quan môi trường cho vùng kho.

Xây dựng được vùng kho khang trang

Qua hai năm 2023 - 2024, phong trào xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp” tại Điểm kho Dự trữ Dung Quất đã tạo được sự bứt phá. Theo đó, kho tàng luôn sạch sẽ, hàng hóa đảm bảo tốt, không hư hao, tài sản nguồn lực dự trữ quốc gia được bảo quản an toàn; công chức và người lao động có thêm thu nhập từ cây trồng; không khí, môi trường làm việc luôn vui vẻ, đoàn kết; qua đó, tạo sự gắn bó của công chức, người lao động với kho hàng dự trữ quốc gia. Vùng kho trở nên khang trang, quanh năm rực rỡ sắc màu với nhiều loại hoa và cây xanh.

Chính nhờ sự quyết tâm và thường xuyên duy trì phong trào xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp” nên vùng kho đã đạt được thành tích nổi bật. Điểm kho Dự trữ Dung Quất trong 2 năm 2023 - 2024 liên tục được Hội đồng phúc tra chất lượng hàng hóa mùa xuân và chấm điểm vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp” Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (nay là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI) chấm điểm số cao nhất trong 5 vùng kho và được biểu dương khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”.

Theo ông Trương Minh Nhạc, để phong trào xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp” ngày càng phát triển, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng là lãnh đạo trực tiếp đơn vị nói phải đi đôi với làm; “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tổ chức phát động phong trào phải kiên quyết, sâu sát. Có kế hoạch cụ thể và điều chỉnh, duy trì phong trào thường xuyên, tích cực, tránh tình trạng hô khẩu hiệu, đánh giá kết quả từng đợt phong trào. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, đơn vị triển khai từng phần nhiệm vụ theo kế hoạch, khi mang lại hiệu quả sẽ thu hồi nguồn vốn mà kho đã tự đầu tư cho kế hoạch dài hạn.

Ông Nhạc cũng cho biết, qua phong trào xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp” nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện, nhân rộng. Đây chính là nguồn lực cho tổ chức để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng có hiệu quả nhất.