Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hàng trăm tấn lương thực, vật tư dự trữ quốc gia cho Quảng Ngãi, Tuyên Quang

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận vừa ký ban hành các quyết định số 3675/QĐ-BTC, 3676/QĐ-BTC xuất cấp hàng trăm tấn lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, triển khai Quyết định số 3676/QĐ-BTC, Cục Dự trữ Nhà nước giao (Quyết định số 676/QĐ-CDT ngày 30/10/2025) Chi Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực IV xuất cấp (không thu tiền) 703.905 kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 1) cho UBND tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Địa điểm giao nhận gạo dự trữ quốc gia tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Tuyên Quang, với thời hạn hoàn thành giao nhận đến hết này 25/11/2025.

Xuất cấp phao áo cứu sinh tại Điểm kho dự trữ ĐK8.KV 10 (Kho Dung Quất), Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X cho TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai (ảnh chụp ngày 28/10/2025). Ảnh: Tuyển Triệu

Trong ngày 30/10/2025, triển khai Quyết định số 3575/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh đã ký Quyết định số 677/QĐ-CDT giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Quảng Ngãi để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X xuất cấp: 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m2; 2.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 4.000 chiếc phao áo cứu sinh; 40 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 2 bộ máy khoan phá bê tông; 5 bộ máy bơm nước chữa cháy; 3 bộ máy phát điện các loại (1 bộ loại 30KVA, 1 bộ loại 50KVA và 1 bộ loại 137KVA); 2 bộ thiết bị khoan cắt; 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp, giao nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia, trên phương tiện vận chuyển của đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, với thời gian hoàn thành đến hết ngày 30/11/2025.

Trong các quyết định giao nhiệm vụ, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV, X có trách nhiệm: khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi về việc giao, nhận gạo, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia để đơn vị có quyết định tiếp nhận số lượng gạo dự trữ quốc gia, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV, X kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để xem xét, chỉ đạo.

Qua trao đổi nhanh với ông Lê Tiến Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV, ông Hoàng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X được biết, 2 đơn vị đã chủ động liên hệ với UBND tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi có quyết định giao đơn vị tiếp nhận lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia và thực hiện cấp phát, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng./.