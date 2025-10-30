Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2401/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN).

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ (Phó Trưởng ban Thường trực, trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển kinh tế có vốn ĐTNN); đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phó Trưởng Ban phụ trách, điều phối, phối hợp xây dựng Đề án Phát triển kinh tế có vốn ĐTNN).

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: 1 đại diện Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; Chủ tịch UBND TP. Huế; đại diện Lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Đề án Phát triển kinh tế có vốn ĐTNN để trình Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án.

Quyết định số 2401/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (29/10/2025).