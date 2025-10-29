Bộ Tài chính Việt Nam hợp tác Ngân hàng JP Morgan trong lĩnh vực tài chính quốc tế

(TBTCO) - Ngày 28/10/2025, tại Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với ông Karl Yeh - Giám đốc điều hành phụ trách Khối khách hàng Định chế công và Chính phủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng JP Morgan.

Tại buổi làm việc, đánh giá cao uy tín và vị thế của Ngân hàng JP Morgan trên thị trường tài chính quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những đóng góp tích cực của Ngân hàng JP Morgan đối với Chính phủ Việt Nam trong việc tư vấn huy động vốn trên thị trường quốc tế nhiều năm qua.

Sự hỗ trợ của Ngân hàng JP Morgan trong vai trò là một ngân hàng đầu tư các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình cổ phần hóa, tái cấu trúc tài chính… cũng rất có ý nghĩa.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (ở giữa) tại cuộc làm việc với các đại diện của Ngân hàng J.P. Morgan.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng JP Morgan tiếp tục hỗ trợ Chính phủ, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện Ngân hàng JP Morgan cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam và cho biết sẽ sẵn sang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn của JP Morgan nhằm hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược phát triển thị trường vốn và tài chính quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng JP Morgan đã ký Biên bản ghi nhớ đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Ngân hàng JP Morgan.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất cùng nhau hợp tác để thúc đẩy khả năng tiếp cận và huy động các nguồn vốn quốc tế của Chính phủ Việt Nam; Tổ chức các hoạt động tiếp xúc với nhà đầu tư quốc tế nhằm tăng cường đối thoại, quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên thị trường tài chính toàn cầu.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng JP Morgan thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực huy động và quản lý nợ công bền vững, đồng thời góp phần tăng cường vị thế của Việt Nam trên các thị trường tài chính toàn cầu.