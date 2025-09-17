Hướng đến hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trong trường học

(TBTCO) - Trong năm học 2025 - 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu quan trọng, đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm mọi học sinh, sinh viên đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách an sinh.

Tỷ lệ bao phủ hiện đã đạt 98,4%

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thời gian qua, với sự đồng hành của ngành Giáo dục và Đào tạo, cùng sự tin tưởng của các bậc cha mẹ học sinh, sinh viên (HSSV), BHXH Việt Nam đã luôn nỗ lực, trách nhiệm đảm bảo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV một cách hiệu quả nhất.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT luôn tăng qua các năm. Theo thống kê, năm học 2024 - 2025, tính đến ngày 30/6/2025, cả nước có hơn 20,8 triệu HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước. Điển hình có một số tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ 100% bao phủ với nhóm HSSV, bao gồm: Hưng Yên, Ninh Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai…

Học sinh lớp 6, trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội) trong Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: ĐỨC THANH

Tại một số thành phố lớn có đông HSSV, tỷ lệ tham gia BHYT đạt kết quả tích cực. Đơn cử tại Hà Nội, tỷ lệ tham gia đạt khoảng 99,14% (tương ứng với trên 2 triệu HSSV tham gia BHYT). Tại TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ tham gia đạt 95,4% (tương ứng với trên 2,8 triệu HSSV). Tại Nghệ An, đạt tỷ lệ bao phủ là 98% (tương ứng với với 681.677 HSSV); Đồng Nai, tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV đạt 100%, (tương ứng với trên 648.530 HSSV)…

Nhiều BHXH tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo mạnh mẽ các giải pháp phát triển BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng. Đáng chú ý, trong năm học 2024 - 2025, bên cạnh việc ngân sách trung ương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT HSSV, nhiều địa phương đã cân đối từ ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, góp phần hiệu quả vào việc giảm gánh nặng chi phí vào đầu năm học cho gia đình các HSSV, để HSSV yên tâm tham gia và được chăm sóc sức khỏe kịp thời từ chính sách BHYT.

Thống kê cho thấy, đã có 20 tỉnh, thành phố trên cả nước sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV, trong đó 10 địa phương có mức hỗ trợ lớn gồm: Hà Nội, Quảng Ngãi, Hà Giang (cũ), Lâm Đồng, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Phú Thọ, Gia Lai, Kon Tum (cũ) và Tiền Giang (cũ).

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng cho học sinh sinh viên Bước vào năm học 2025 - 2026, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên sẽ chính thức được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước, nên mức đóng thực tế giảm còn 631.800 đồng/năm, thấp hơn 252.720 đồng so với trước. Điều này không chỉ giảm áp lực tài chính cho phụ huynh, mà còn hiện thực hóa mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trên cả nước.

Cụ thể, Hà Nội hỗ trợ 70% phần đóng còn lại cho HSSV thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và thêm 30% cho HSSV là người dân tộc thiểu số. Quảng Ninh hỗ trợ 70% cho HSSV ở các xã vừa thoát diện khó khăn. Quảng Ngãi (cũ) hỗ trợ 20% cho HSSV thuộc gia đình đông con, khó khăn và 30% cho con thương binh, bệnh binh hoặc người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống... Điều này đã giúp “lưới an sinh” bao phủ sâu rộng hơn tới các em HSSV, giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, duy trì, bảo đảm sức khỏe để các em tiếp tục được học tập và phát triển.

Giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia cho từng cơ sở giáo dục

Trong năm học 2025 - 2026, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu đạt 100% HSSV tham gia BHYT, bảo đảm mọi HSSV đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách an sinh. Chia sẻ về những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT HSSV đạt tỷ lệ 100% năm học 2025 - 2026, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cho biết, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng ngành, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện BHYT HSSV.

Đặc biệt, chú trọng việc giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV cho từng cơ sở giáo dục và đưa việc thực hiện chính sách này vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tại mỗi cơ sở. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV, vận động các nhà hảo tâm chung tay trao tặng thẻ BHYT cho các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, một nhiệm vụ quan trọng nữa sẽ được cơ quan BHXH chú trọng là nâng cao nhận thức cộng đồng về BHYT HSSV. Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường truyền thông đa dạng, đa kênh, linh hoạt với nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của các địa phương; nhấn mạnh bản chất nhân văn của BHYT, hiệu quả khám chữa bệnh BHYT và những trường hợp được chi trả chi phí cao trong các nội dung truyền thông để phụ huynh và HSSV nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ tham gia BHYT HSSV một cách trực quan nhất.

Song song đó, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế nhằm tạo thuận lợi tối đa cho HSSV trong việc tham gia và thụ hưởng các quyền lợi về BHYT.

Đồng thời, BHXH các cấp sẽ phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết, phổ biến chính sách BHYT đến từng cơ sở giáo dục; ban hành hướng dẫn thu BHYT HSSV trong năm học mới; chỉ đạo các trường rà soát, lập danh sách HSSV tham gia, thực hiện thu đúng, đủ theo quy định. Cơ quan BHXH thực hiện kịp thời việc cấp, gia hạn thẻ BHYT cho HSSV và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam cũng chia sẻ, để 100% HSSV đều được tham gia và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai của đất nước được thực hiện hiệu quả, BHXH Việt Nam mong muốn các bộ, ngành, đặc biệt là UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách BHYT HSSV.

Với ngành Giáo dục và Đào tạo, BHXH Việt Nam đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của HSSV về BHYT; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong việc lập danh sách, thu, cấp thẻ BHYT cho HSSV; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ cán bộ y tế học đường nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cho HSSV ngay tại trường. Với ngành Y tế, BHXH Việt Nam đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT quan tâm tạo điều kiện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho người dân nói chung và cho nhóm HSSV nói riêng.

“BHXH Việt Nam tin tưởng rằng, với sự đồng hành và vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của hệ thống BHXH, mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT sẽ sớm đạt được, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ của đất nước” - ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.