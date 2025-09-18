Giá vàng hôm nay (18/9): Quay đầu giảm

Chỉ sau 1 phiên bật tăng mạnh, sáng nay giá vàng thế giới quay đầu giảm. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều niêm yết mức giá của phiên trước (17/9).

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thờ điểm 05:29:16 sáng 18/09, giá vàng giao ngay trên Kico giao dịch tại mốc 3.664,04 USD/oune, giảm 24,47 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,66% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 115,638 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.433 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,28 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 18/9, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch vàng ở mức 130,3 triệu đồng/lượng mua vào và 132,3 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều so với phiên 17/9.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 129,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 132,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giữ mức ổn định so với hôm qua ở hầu hết các thương hiệu, tuy nhiên vẫn neo ở mức rất cao.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,6 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều./.