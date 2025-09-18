Giá vàng hôm nay (18/9): Quay đầu giảm

|Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua
Thị trường thế giới
Tại thờ điểm 05:29:16 sáng 18/09, giá vàng giao ngay trên Kico giao dịch tại mốc 3.664,04 USD/oune, giảm 24,47 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,66% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 115,638 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.433 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,28 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 18/9, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch vàng ở mức 130,3 triệu đồng/lượng mua vào và 132,3 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều so với phiên 17/9.
Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 129,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 132,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều.
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15 triệu đồng/lượng.
Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giữ mức ổn định so với hôm qua ở hầu hết các thương hiệu, tuy nhiên vẫn neo ở mức rất cao.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,6 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều./.