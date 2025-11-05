Biên lợi nhuận cải thiện không đủ bù áp lực chi phí, lãi ròng Sợi Thế Kỷ giảm 87%

(TBTCO) - Trong kỳ quý III, Sợi Thế Kỷ đạt doanh thu gần 319 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng hơn 40%, nhưng chi phí đầu vào và tỷ giá khiến lãi ròng giảm sâu.

Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã Ck: STK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, ghi nhận doanh thu thuần gần 319 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 72,9 tỷ đồng, tăng 40,2%, phản ánh biên lợi nhuận được cải thiện nhờ hoạt động sản xuất sợi tái chế phục hồi.

Tuy nhiên, sau khi khấu trừ các khoản chi phí bán hàng, quản lý và thuế, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 10,4 tỷ đồng, giảm tới 87,3% so với quý III/2024 - mức sụt giảm đáng chú ý trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sức ép tỷ giá vẫn hiện hữu.

Kết quả kinh doanh quý III của Sợi Thế kỷ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 1.028,7 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 39,4 tỷ đồng, tăng 47%. Dù lợi nhuận quý III giảm mạnh, kết quả tích lũy cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định nhờ cải thiện năng suất, tối ưu chi phí sản xuất và nhu cầu sợi tái chế gia tăng từ thị trường xuất khẩu.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ đạt hơn 4.114,6 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, trong khi tổng nợ phải trả ở mức 2.367,9 tỷ đồng, tăng 12,5%, phản ánh nhu cầu vốn đầu tư mở rộng sản xuất vẫn lớn.

Cùng thời điểm công bố kết quả kinh doanh, Sợi Thế Kỷ cũng thông tin về việc nhận được hai quyết định từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo Quyết định số 3719/QĐ-XPHC, cơ quan thuế xác định doanh nghiệp có hành vi khai sai và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, dẫn đến tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn và thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Dù hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt hành chính nên không bị phạt tiền, nhưng công ty phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp bổ sung hơn 222,8 triệu đồng tiền thuế truy thu và gần 157,7 triệu đồng tiền chậm nộp (tính đến ngày 28/10/2025), tổng cộng gần 380,5 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Quyết định số 11348/QĐ-TPHCM, doanh nghiệp còn phải nộp gần 36,4 triệu đồng tiền thu bồi hoàn thuế và gần 27,3 triệu đồng tiền chậm nộp. Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, bồi hoàn và tiền chậm nộp mà Sợi Thế Kỷ phải thực hiện theo hai quyết định nói trên là 444,2 triệu đồng./.