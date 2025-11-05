Chứng khoán tháng 10: Gần 1,1 tỷ cổ phiếu chuyển nhượng mỗi phiên, khối ngoại chiếm hơn 12% giao dịch

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán giảm so với tháng trước. Dù vậy, khối lượng giao dịch vẫn khá cao, đạt 1,067 tỷ cổ phiếu/ngày.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 10/2025 ghi nhận lần đầu tiên chạm mốc 1.800 điểm, nhưng cũng chứng kiến ba tuần giảm điểm liên tiếp và đánh dấu giai đoạn điều chỉnh rõ nét khi nhiều cổ phiếu giảm sâu. Kết thúc tháng vừa qua, VN-Index dừng ở mức 1.639,65 điểm; VNAllshare đạt 1.784,26 điểm và VN30 đạt 1.885,36 điểm. Trong khi chỉ số VN30 ghi nhận mức tăng 1,19%, hai chỉ số còn lại giảm nhẹ so với tháng trước. VN-Index giảm 1,33% và VNAllshare giảm 1,13%.

Trên sàn HOSE, 6/11 nhóm ngành ghi nhận tăng điểm so với tháng 9. Dẫn đầu là nhóm công nghệ thông tin (VNIT) với mức tăng mạnh 10,89%, tiếp theo là hàng tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và công nghiệp (VNIND), lần lượt tăng 7,22% và 3,46%. Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính (VNFIN), vật liệu xây dựng (VNMAT) và năng lượng (VNENE) giảm lần lượt 5,58%, 3,59% và 1,27%.

VN-Index xác lập đỉnh mới nhưng cũng trải qua 3 tuần giảm điểm sau đó

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao dù có điều chỉnh nhẹ. Khối lượng giao dịch bình quân cổ phiếu đạt hơn 1,067 tỷ đơn vị/ngày, giá trị bình quân 33.549 tỷ đồng/ngày, giảm lần lượt 8,52% và 1,35% so với tháng 9. Các sản phẩm khác cũng giảm thanh khoản. Giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW) bình quân đạt 53,42 triệu CW/ngày, giá trị 139,1 tỷ đồng/ngày, trong khi chứng chỉ quỹ ETF đạt 2,03 triệu đơn vị/ngày, giá trị 64,21 tỷ đồng/ngày. Giao dịch hai sản phẩm trên giảm lần lượt 13,24% và 17,82% về khối lượng.

Dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng trong tháng. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 189.242 tỷ đồng, chiếm 12,26% tổng giao dịch toàn thị trường. Trong đó, khối này bán ròng hơn 22.191 tỷ đồng, nối dài xu hướng rút vốn kéo dài từ đầu năm.

Tính đến cuối tháng 10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) có 669 mã chứng khoán niêm yết, gồm 394 cổ phiếu, 4 chứng chỉ quỹ đóng, 18 ETF và 253 chứng quyền có bảo đảm, với tổng khối lượng gần 195,24 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt hơn 7,25 triệu tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tương đương 63,02% GDP năm 2024. Vốn hoá của các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE hiện chiếm hơn 94% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Đáng chú ý, 50 doanh nghiệp trên HOSE có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Trong đó, 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).

Đáng chú ý, trong tháng 10/2025, có 03 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch trên HOSE, gồm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, mã chứng khoán CRV; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, mã chứng khoán TCX; và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, mã chứng khoán NTC. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương lên sàn chỉ hơn một tháng sau khi hoàn tất thương vụ chào bán cổ phần ra công chúng (IPO). Đây cũng là trường hợp đầu tiên áp dụng quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, rút ngắn đáng kể thời gian IPO và niêm yết cổ phiếu.