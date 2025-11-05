Công ty Cơ khí Xây dựng AMECC bị xử phạt gần 330 triệu đồng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (mã Ck: AMS) với tổng mức phạt 327,5 triệu đồng.

Theo đó, Cơ khí Xây dựng AMECC bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 và bán niên năm 2023, 2024, 2025, báo cáo thường niên năm 2023, 2024 và các tài liệu công ty cung cấp; Công ty có 1 công ty con (Công ty TNHH AMECC Myanmar), người nội bộ của công ty đồng thời đảm nhiệm chức vụ tại một số tổ chức khác, công ty có phát sinh giao dịch vay tiền, trả tiền vay, trả tiền vốn hợp tác kinh doanh, tạm ứng, trả tiền tạm ứng, thu tiền cung cấp hàng hóa với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn của công ty; tuy nhiên công ty không trình bày đầy đủ các thông tin trên tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025.

Công ty Cơ khí Xây dựng AMECC bị phạt gần 330 triệu đồng. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Công ty cũng bị xử phạt 125 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo thành viên ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định theo quy định. Nguyên nhân cụ thể là tại thời điểm thanh tra, Trưởng Ban kiểm soát công ty không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; chỉ có bằng cao đẳng thuộc chuyên ngành quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, Xây dựng AMECC còn bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Trong năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, công ty có phát sinh các giao dịch vay tiền, trả tiền vay, trả tiền vốn hợp tác kinh doanh với người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ của công ty; mua bán, cung cấp hàng hóa với cổ đông lớn (tỷ lệ sở hữu 35,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của AMS), CTCP Vận tải biển Quốc tế VISC là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty. Tuy nhiên, các giao dịch này chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị công ty thông qua.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2025, Xây dựng AMECC ghi nhận doanh thu gần 629,7 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 47,66%, đạt 7,04 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do công ty cơ cấu doanh thu trong quý III/2025, với doanh thu gia công chiếm tỷ trọng 48,05% trên tổng doanh thu, trong khi cùng kỳ tỷ trọng là 60,17%, nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trong quý III/2025 chỉ còn 1,12%, giảm 47,83% so với cùng kỳ./.