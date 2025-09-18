Khai mạc Hội chợ Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025

(TBTCO) - Diễn ra ngay sau thành công của Triển lãm quốc gia “80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Hội chợ Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025 tiếp tục trở thành điểm nhấn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Trong khuôn viên rộng tới gần 9.000 m2, Hội chợ Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2025 năm nay thu hút lượng gian hàng kỷ lục với 500 gian hàng, trong đó có 300 gian hàng đến từ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và hơn 200 gian hàng nước ngoài như Nhật Bản; Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc); Thái Lan…, tăng gần gấp đôi so với Hội chợ của năm 2024 diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE Hà Nội (số 91, Trần Hưng Đạo).

Chia sẻ tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương Hà Nội cho hay, sự kiện Hội chợ Triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều ý nghĩa, khi Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường các hoạt động kết nối thương mại và đầu tư, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đã đặt ra. Trong đó, sự tăng trưởng của ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thủ đô.

Việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025 cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn do UBND TP. Hà Nội giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức.

Đây cũng là năm thứ 8 Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn về các đơn vị tham gia. Một số thương hiệu lớn tại Hội chợ năm nay có thể kể đến như CNCTech, ETEK, AUTOMECH, EBA, FOMECO, DIGIWIN Việt Nam, Yamaguchi Việt Nam, Tygico Việt Nam…cùng nhiều đơn vị mua hàng lớn đến từ trong và ngoài nước như Tiger Việt Nam, Panasonic Việt Nam, Samsung Việt Nam, TOTO Việt Nam..., qua đó khẳng định Hội chợ Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội là một sự kiện chuyên ngành uy tín trong lĩnh vực chế tạo và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.

Hội chợ nằm trong chuỗi các hoạt động của Triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo FBC ASEAN. Ngoài ra, việc tổ chức thành công hội chợ cũng là mong muốn của Hà Nội nhằm cụ thể hóa “bộ tứ nghị quyết trụ cột” của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hội nhập kinh tế trong tình hình mới; đổi mới thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.

Gian hàng của Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội tại Triển lãm

Theo ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, Hội chợ Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025 là sự kiện hết sức có ý nghĩa, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được tham gia một sân chơi lớn, tiếp cận doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài, các bạn hàng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội và Việt Nam. Ngoài ra, với sự có mặt của các định chế tài chính, họ có thể tham quan, đánh giá trực tiếp về sản phẩm, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Được biết, trong những năm qua, Sở Công thương Hà Nội đã tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, đề án nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp như “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP. Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025”; “Kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP. Hà Nội”; “Đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030”.

Đến nay, trên địa bàn Hà Nội có hơn 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, với trên 320 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, sản xuất linh kiện, phụ tùng là nhóm chủ chốt, cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho hầu hết các ngành công nghiệp chế tạo chủ lực như sản xuất ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo, điện - điện tử. Nhiều ngành, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có tỷ lệ nội địa hóa cao tạo lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu.