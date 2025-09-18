(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI - cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn sẽ triển khai đợt đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2025, với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cụ thể, Hải quan khu vực VI triển khai đo thử nghiệm thông quan hàng hóa trong ngày 18/9/2025. Trên cơ sở thử nghiệm, sẽ chính thức đo từ ngày 22/9/2025 đến hết ngày 27/9/2025.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tập huấn chuẩn bị triển khai đo thời gian giải phóng hàng năm 2025. Ảnh: Nguyễn Loan

Hải quan khu vực VI cho biết, đối tượng đo là tất cả các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, không giới hạn loại hình (trừ những mặt hàng thuộc diện cấm hoặc hạn chế theo quy định).

Đây là dịp quan trọng để tăng cường phối hợp giữa Hải quan và doanh nghiệp, giúp việc đo thời gian giải phóng hàng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả.

Để việc đo thời gian thông quan hàng hóa không ảnh hưởng đến doanh nghiệp, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành, phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp để công tác xuất nhập khẩu diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

Trước đó, ngày 16/9/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình, thủ tục để triển khai hiệu quả.