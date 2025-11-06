(TBTCO) - Ngày 6/11/ 2025, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị với chủ đề: "Đột phá công nghệ - bứt phá xuất khẩu toàn cầu", do Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức quy tụ hơn 1.500 doanh nhân và doanh nghiệp.

Amazon Global Selling cho biết, xuất khẩu thương mại điện tử Việt Nam ghi dấu ấn trong năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HA

Doanh nghiệp Việt Nam thể hiện tăng trưởng ổn định trong năm 2025. Theo số liệu từ Amazon, trong năm vừa qua, tính đến ngày 31/7/2025, số lượng sản phẩm được bán ra bởi các đối tác bán hàng Việt Nam đã tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cho thấy vai trò ngày càng tăng của thương mại điện tử B2C toàn cầu như một kênh xuất khẩu mới nổi của Việt Nam. Số lượng đơn vị hàng hóa vận chuyển qua FBA tăng gần 40% trong năm 2025, phản ánh sự chú trọng của nhà bán hàng Việt Nam trong việc đảm bảo giao hàng uy tín và dịch vụ khách hàng trên toàn cầu.

Top 5 ngành hàng bán chạy nhất của các đối tác bán hàng Việt Nam bao gồm: Nhà cửa, nhà bếp, sức khoẻ và chăm sóc cá nhân, thời trang và làm đẹp vẫn duy trì ổn định trong năm 2025, phản ánh thế mạnh sản xuất vốn có của Việt Nam.

Nhằm tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử Đông Nam Á, Amazon Global Selling Việt Nam cho biết, sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi của Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu khu vực và tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua nỗ lực phát triển logistics, bồi dưỡng nhân tài trong ngành và thúc đẩy trao đổi kiến thức trong khu vực thông qua sự hợp tác với các hiệp hội ngành nghề.

Hỗ trợ các nhà sản xuất và thương hiệu Việt Nam nâng tầm trong chuỗi giá trị toàn cầu thông qua đổi mới sản phẩm và xây dựng thương hiệu, hợp tác cùng chính phủ và các bên liên quan triển khai các sáng kiến xuất khẩu chất lượng cao, bồi dưỡng thế hệ doanh nhân mới, từ đó giúp “Made-in-Vietnam” mang dấu ấn là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, chất lượng và có tính cạnh tranh cao trên toàn cầu.