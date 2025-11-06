Lấy hóa đơn đầu vào “việc nhỏ, lợi ích lớn” bảo vệ quyền lợi hộ kinh doanh

(TBTCO) - Trong hoạt động kinh doanh hằng ngày, không ít hộ kinh doanh còn xem việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ là thủ tục rườm rà, không cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, việc yêu cầu và nhận hóa đơn đầu vào lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh bảo vệ quyền lợi chính đáng, phòng tránh rủi ro pháp lý và thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch trong kinh doanh.

Hóa đơn đầu vào - Căn cứ pháp lý bảo vệ hộ kinh doanh

Đại diện Cục Thuế cho rằng, hóa đơn đầu vào có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hộ kinh doanh, không chỉ là chứng từ hợp pháp ghi nhận giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Thứ nhất, hóa đơn là căn cứ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa và nguyên vật liệu, giúp hộ kinh doanh tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đồng thời bảo vệ uy tín và niềm tin của khách hàng.

Hóa đơn đầu vào là chứng từ ghi nhận chi phí hợp lệ, giúp hộ kinh doanh hạch toán chính xác doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế. Ảnh: TL

Thứ hai, hóa đơn đầu vào là chứng từ ghi nhận chi phí hợp lệ, giúp hộ kinh doanh hạch toán chính xác doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế, đảm bảo việc kê khai và nộp thuế được minh bạch, công bằng.

Thứ ba, hóa đơn là bằng chứng pháp lý khi xảy ra tranh chấp về chất lượng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh.

Đặc biệt, việc lấy và lưu giữ hóa đơn đầy đủ thể hiện tinh thần tuân thủ pháp luật, góp phần tạo dựng uy tín, tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Lãnh đạo Cục Thuế chỉ ra rằng, nếu hộ kinh doanh không lấy hóa đơn khi mua hàng, sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng cả về pháp lý lẫn tài chính.

Trước hết, việc không có hóa đơn khiến hộ kinh doanh không thể chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, dễ bị xem là đang kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của hộ kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị tịch thu hàng hóa nếu không xuất trình được chứng từ hợp lệ.

Theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ bị xem là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tùy theo mức độ vi phạm, hộ kinh doanh có thể bị phạt hành chính, tịch thu hàng hóa, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu gian lận hoặc trốn thuế nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, khi không có hóa đơn, hộ kinh doanh không được ghi nhận chi phí hợp lệ, dẫn đến việc không thể kê khai giảm trừ thuế hoặc tính đúng lợi nhuận thực tế, từ đó có thể bị cơ quan thuế truy thu hoặc xử phạt hành chính vì kê khai không đúng quy định.

Ngoài ra, việc thường xuyên mua bán hàng hóa mà không lấy hóa đơn còn có thể bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Từ những phân tích ở trên, việc yêu cầu, nhận và lưu giữ đầy đủ hóa đơn đầu vào khi mua hàng là biện pháp quan trọng để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh. Hóa đơn không chỉ giúp hộ kinh doanh tránh được rủi ro về pháp lý mà còn đảm bảo hoạt động kinh doanh được minh bạch, rõ ràng, tạo niềm tin với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc lấy hóa đơn khi mua hàng cũng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh và bền vững, nơi mọi chủ thể đều tuân thủ quy định pháp luật và cạnh tranh một cách trung thực.

Thói quen lấy hóa đơn còn góp phần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín cho hộ kinh doanh. Ảnh: TL

Thói quen nhỏ - Tác động lớn đến môi trường kinh doanh

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, khi mỗi hộ kinh doanh chủ động yêu cầu hóa đơn đầu vào, thị trường sẽ trở nên minh bạch và công bằng hơn. Việc mua bán có hóa đơn giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. Điều này không chỉ giúp Nhà nước thu đúng, thu đủ, mà còn bảo vệ người tiêu dùng và các hộ kinh doanh làm ăn chân chính khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh. Qua đó, thói quen lấy hóa đơn còn góp phần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín cho hộ kinh doanh. Một hộ kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật sẽ được khách hàng, đối tác tin tưởng, mở ra nhiều cơ hội phát triển lâu dài.

Việc lấy hóa đơn đầu vào khi mua hàng là hành động nhỏ nhưng mang lại lợi ích to lớn. Hộ kinh doanh vừa được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, vừa góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, bởi các cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ khi xuất hóa đơn; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Ngành Thuế mong muốn mỗi hộ kinh doanh hãy chủ động yêu cầu hóa đơn đầu vào trong mọi giao dịch. Đây không chỉ là việc thực hiện đúng quy định pháp luật, mà còn là thói quen văn minh trong kinh doanh, góp phần vào mục tiêu chung: “Kinh doanh minh bạch - Phát triển bền vững - Lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”./.