Hóa đơn điện tử - giải pháp chuyển đổi số không thể đảo ngược

(TBTCO) - Trong thời đại số, hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai thành công đã trở thành công cụ không thể thiếu để doanh nghiệp tối ưu quy trình kế toán - thuế, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Đến nay, hóa đơn điện tử được khẳng định là giải pháp không thể đảo ngược trong chuyển đổi số doanh nghiệp.

Bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Không đơn thuần thay thế hóa đơn giấy, hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai thành công đã góp phần nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc triển khai hóa đơn điện tử không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo pháp luật, mà còn là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại số.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “đột phá quan trọng hàng đầu”. Đây cũng là kim chỉ nam cho ngành Tài chính và các lĩnh vực khác trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Cục Thuế Đồ họa: Phương Anh

Trước xu thế và đòi hỏi tất yếu không thể đảo ngược này, các chính sách thuế cũng được triển khai, sửa đổi theo hướng tăng cường tính minh bạch, công khai nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng.

Bà Lê Thị Yến - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội khẳng định, việc triển khai hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm chi phí, tăng tính thuận tiện và minh bạch trong giao dịch, rút ngắn quy trình kế toán - tài chính, đồng thời mở ra khả năng kết nối dữ liệu với các hệ thống quản trị nội bộ, quản lý khách hàng của doanh nghiệp.

"Vướng mắc thường gặp trong sử dụng hóa đơn điện tử là do doanh nghiệp sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, nhưng chưa kết nối với phần mềm kế toán hay bán hàng, dẫn đến dữ liệu không khớp nhau. Danh mục hàng hóa trên từng hệ thống có thể khác nhau, gây sai lệch dữ liệu. Để triển khai hóa đơn điện tử hiệu quả, doanh nghiệp cần có tư duy về hệ thống, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, đào tạo nhân sự, tổng hợp báo cáo". Bà Lê Thị Yến - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội

Xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong toàn xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, hóa đơn điện tử không chỉ là công cụ tuân thủ pháp luật thuế, mà còn là thành phần quan trọng trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sở hữu sẵn dữ liệu số có thể tích hợp trực tiếp với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, giúp giảm thời gian nhập liệu, rút ngắn quy trình tổng hợp và tra cứu báo cáo. Đây là nền tảng quan trọng của chuyển đổi số ở cả cấp doanh nghiệp và cấp quốc gia. Cơ quan thuế và các đơn vị quản lý cũng dễ dàng đối soát, truy xuất nguồn gốc hơn. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí, giảm được thủ tục, đồng thời mở rộng khả năng liên thông dữ liệu với các hệ thống khác.

“Đối với hộ kinh doanh, áp dụng hóa đơn điện tử giúp chuyển từ cách làm thủ công sang quản trị số, tiến dần tới mô hình doanh nghiệp số, giảm đáng kể lượng giấy tờ” - bà Yến khẳng định thêm.

Công cụ công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hóa đơn điện tử là yếu tố cốt lõi trong quá trình hiện đại hóa công tác thuế tại Việt Nam. Hóa đơn điện tử mang lại nhiều ưu việt và hỗ trợ đáng kể cho doanh nghiệp. Hệ thống hóa đơn điện tử cho phép tính toán dựa trên doanh thu thực tế của từng tháng. Đây được coi là một ưu điểm vượt trội, cho phép hộ kinh doanh chỉ phải nộp thuế khi có lãi. Ngược lại, đối với thuế khoán, hộ kinh doanh vẫn phải nộp thuế theo tỷ lệ ấn định dù có lãi hay không. Như vậy, hóa đơn điện tử trở thành một công cụ minh bạch và công bằng hơn trong việc xác định nghĩa vụ thuế.

Ông Nguyễn Thế Bình - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết, trong một ngày, doanh nghiệp phải xuất hàng trăm đến hàng nghìn hóa đơn bán hàng. Trước đây sử dụng hóa đơn giấy, doanh nghiệp phải có bộ phận kế toán thuế riêng chỉ để tập hợp dữ liệu thực hiện việc xuất hóa đơn và gửi đến cho khách hàng. Hệ thống hóa đơn điện tử ra đời mang lại nhiều thuận tiện cho doanh nghiệp, chỉ trong thời gian rất ngắn, kế toán có thể xuất hóa đơn và gửi đến khách hàng, không phải chờ đợi như trước đây.

“Việc triển khai thành công hệ thống hóa đơn điện tử không chỉ là một đột phá lớn của ngành Thuế, mà còn là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện chiến lược Chính phủ điện tử” - ông Bình nhấn mạnh.

Qua đánh giá, lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại là khá rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, do quen với phương thức kinh doanh truyền thống, hóa đơn viết tay hoặc không dùng hóa đơn và chưa nắm rõ chính sách pháp luật hoặc chưa bắt tay thực hiện trong thực tế, nên còn băn khoăn, lo lắng, sợ bị tăng chi phí hoạt động, lộ doanh thu thực...

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan thuế rất mong tiếp tục ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, qua đó nắm bắt kịp thời để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế gần gũi, dễ hiểu hơn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh.