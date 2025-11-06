Thuế tỉnh Ninh Bình và Misa hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Sáng ngày 6/11/2025, Thuế tỉnh Ninh Bình và Công ty Cổ phẩn Misa (MISA) chính thức hợp tác nhằm hướng dẫn chính sách thuế - hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số - triển khai hóa đơn điện tử.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh.

Phối hợp hỗ trợ 77.000 hộ kinh doanh chuyển đổi

Hiện nay, Thuế tỉnh Ninh Bình đang quản lý 77.000 hộ kinh doanh, trong đó có trên 66.000 hộ kinh doanh cần chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế trước ngày 1/1/2026.

Theo thỏa thuận, Thuế tỉnh Ninh Bình và MISA sẽ phối hợp triển khai phổ biến chính sách thuế, tập huấn và hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm hóa đơn điện tử được cấp mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền).

Thuế tỉnh Ninh Bình và MISA chính thức hợp tác đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế.

Hai bên đồng thời thiết lập kênh hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, kê khai, lập hóa đơn điện tử, đảm bảo hộ kinh doanh nắm vững quy định mới và thực hiện đúng, đủ, thuận lợi. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc nhanh chóng cho hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, MISA sẽ cử nhân sự phối hợp cùng 12 Thuế cơ sở tỉnh Ninh Bình, đồng hành cùng cán bộ thuế để “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Thuế Ninh Bình cũng sẽ phối hợp với MISA tổ chức hội nghị, tập huấn nhằm phổ biến chính sách thuế mới và giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, kê khai thuế.

Phát biểu tại lễ hợp tác, ông Nguyễn Đình Đức - Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: “Việc hợp tác với MISA giúp ngành Thuế tỉnh Ninh Bình có thêm nguồn lực đồng hành, hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang kê khai thuế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện chủ trương bỏ thuế khoán”.

Ông Nguyễn Đình Đức – Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc MISA khẳng định: MISA cam kết huy động tối đa nhân lực và công nghệ để đồng hành cùng Thuế tỉnh Ninh Bình hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thành thạo công cụ số trong quản lý, kê khai thuế cũng như có những chính sách hỗ trợ để hộ kinh doanh tiếp cận phần mềm dễ dàng.

Ngay sau buổi lễ hợp tác, Thuế tỉnh Ninh Bình và MISA đã trực tiếp ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh tại các chợ, tuyến phố và địa bàn trọng điểm của tỉnh. Tại đây, cán bộ thuế và chuyên viên MISA đã “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng phần mềm bán hàng, lập hóa đơn điện tử và kê khai thuế đúng quy định. Hoạt động này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt và đồng hành thực chất của hai bên trong việc giúp hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương thức quản lý, nộp thuế minh bạch và hiện đại hơn.

“MISA tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Thuế cùng sự đồng hành của các nhà cung cấp giải pháp sẽ giúp giúp hộ kinh doanh dễ dàng kê khai - nộp thuế - quản lý hoạt động kinh doanh để tự tin thích ứng trong kỷ nguyên số” – Tổng giám đốc MISA nhấn mạnh.

Tặng miễn phí giải pháp MISA eShop hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong khuôn khổ hợp tác, MISA triển khai chương trình tặng miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm MISA eShop cho các hộ kinh doanh trên địa bàn Ninh Bình đang chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế. MISA eShop là giải pháp “6 trong 1” do Công ty Cổ phần MISA phát triển, tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ: bán hàng - xuất hóa đơn - kê khai thuế - chữ ký số - nộp thuế qua cổng Mtax - sổ sách kế toán điện tử.

Ông Lê Hồng Quang – Tổng Giám đốc MISA.

Mỗi gói phần mềm được tặng bao gồm 5.000 hóa đơn điện tử, 1 năm chữ ký số và 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop. Với phần mềm này, hộ kinh doanh có thể quản lý doanh thu, tồn kho, công nợ, lập hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế chỉ trên một ứng dụng duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định.

Đặc biệt, phần mềm còn tích hợp sổ sách kế toán điện tử, tự động ghi nhận doanh thu - chi phí - lãi lỗ, hỗ trợ hộ kinh doanh hình thành bộ sổ kế toán hợp lệ phục vụ công tác quản lý thuế, vay vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh. Phần mềm cũng nối trực tiếp với hệ thống Mtax, hộ kinh doanh có thể hoàn thành quy trình “Khai - Ký - Nộp” chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

Đồng hành toàn diện cùng hộ kinh doanh

Song song với chương trình hỗ trợ phần mềm, MISA hiện đang triển khai chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm quyết tâm phủ sóng toàn quốc để đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo tinh thần của Quyết định 3352/QĐ-CT do Cục Thuế ban hành.

Với khẩu hiệu “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng quầy chợ”, hàng nghìn cán bộ MISA đang bám sát 34 tỉnh, thành, trực tiếp tư vấn - hướng dẫn - trao tận tay phần mềm miễn phí giúp bà con làm quen sớm, kê khai đúng, nộp thuế chuẩn, sẵn sàng trước thời điểm xóa bỏ thuế khoán vào 1/1/2026.

Lễ hợp tác giữa Thuế tỉnh Ninh Bình và MISA là bước khởi đầu quan trọng, góp phần đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý thuế tại địa phương.

Lễ hợp tác giữa Thuế tỉnh Ninh Bình và MISA là bước khởi đầu quan trọng, góp phần đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý thuế tại địa phương.

Trước đó, MISA đã công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo Nghị quyết 68-NQ/TW, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của ngành Thuế và 34 Thuế tỉnh, thành phố.

Việc hợp tác giữa Thuế tỉnh Ninh Bình và MISA là bước khởi đầu quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế tại địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế và hỗ trợ hộ kinh doanh vững vàng chuyển sang mô hình kê khai thuế, sẵn sàng cho giai đoạn bỏ thuế khoán toàn quốc vào 1/1/2026./.