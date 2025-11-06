(TBTCO) - Số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan công bố chiều ngày 6/11cho thấy, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2025 (từ ngày 16 đến 31/10) đạt 43,4 tỷ USD, tăng 14,1% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 10/2025 (từ ngày 1 đến 15/10).

Phân tích của Cục Hải quan cũng cho thấy, với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2025 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng/2025 đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 112,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính trong 10 tháng/2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,56 tỷ USD, giảm 15,6% so với con số 23,18 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu 10 tháng/2025 tăng hơn 17%.

Cụ thể, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2025 đạt 22,70 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng tới 3,35 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2025. Luỹ kế, trong 10 tháng/2025, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 54,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng/2025 đạt 295,66 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng 54,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 75,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

10 tháng/2025, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6%

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2025 đạt 20,71 tỷ USD, tăng 10,8% (tương ứng tăng 2,02 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 10/2025. Luỹ kế, trong 10 tháng/2025, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6%, tương ứng tăng 58,18 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 14,74 tỷ USD, tăng 11,1% (tương ứng tăng 1,47 tỷ USD) so với trị giá nhập khẩu của kỳ 1 tháng 10/2025. Tính trong 10/tháng/2025, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 254,44 tỷ USD, tăng 27,6% (tương ứng tăng 54,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 68,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.