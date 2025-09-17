Ngày 17/9: Giá thép thanh giảm nhẹ, quặng sắt tiếp đà tăng

Sau khi bật tăng mạnh, sáng nay giá thép thanh trên Sàn Thượng Hải quay đầu giảm nhẹ. Ngược lại, giá quặng sắt vẫn tiếp đà tăng. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định.

Sáng 17/9, giá thép thanh giao dịch ở mức 3.077 nhân dân tệ/tấn

Tại thời đểm 08h30 sáng 17/9, giá thép thanh giao dịch ở mức 3.077 nhân dân tệ/tấn, giảm nhẹ so với phiên giao dịch sáng 16/9.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 16/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 giao dịch tại mốc lên mức 3.070 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,09% (33 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,73% (6 nhân dân tệ) lên mức 824,5 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,48 USD lên mức 106,17 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt đã bật tăng trở lại, được hỗ trợ bởi tín hiệu sản lượng thép của Trung Quốc cải thiện. Các chỉ số thép cũng ghi nhận đà tăng, phản ánh tâm lý lạc quan dần hồi phục dù dữ liệu về thị trường bất động sản vẫn còn yếu, theo Reuters.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 08h30 sáng 17/9/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.