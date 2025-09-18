Cục Quản lý dược cảnh báo thuốc Aclasta nghi làm giả

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Công ty TNHH Sandoz Việt Nam về việc xác minh, xử lý thông tin về thuốc Aclasta có dấu hiệu giả mạo.

Cục Quản lý dược cho biết, đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Sandoz Việt Nam về trường hợp nghi ngờ thuốc giả đối với sản phẩm Aclasta, số giấy phép lưu hành: 900110171700 (số đăng ký cũ: VN-21917-19), do Công ty Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia sản xuất, Công ty TNHH Sandoz Việt Nam đăng ký.

Công ty TNHH Sandoz Việt Nam báo cáo: Ngày 16/7/2025, công ty nhận được phản ánh của nhà thuốc thuộc Phòng khám Dụng cụ y khoa Gia đình, địa chỉ G2-41 Phạm Hùng, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang (theo địa chỉ cũ). Theo đó, một khách hàng đã đến hỏi nhà thuốc về sản phẩm Aclasta và chia sẻ hình ảnh bao bì của sản phẩm (tên thuốc: Aclasta, Lot: KHBY7, MFD: 08/2024, EXP: 07/2027).

Hình ảnh thuốc Aclasta nhập khẩu chính thức bởi Sandoz Việt Nam và sản phẩm nghi ngờ giả. Ảnh: Cục Quản lý dược.

Từ thông tin có trên hình ảnh về sản phẩm, Công ty TNHH Sandoz Việt Nam và nhà máy sản xuất thuốc Aclasta đăng ký tại Việt Nam đã xác minh, lô hàng không được sản xuất bởi Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia (nhà máy sản xuất của Sandoz), lô hàng không được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Sandoz Việt Nam.

Các lô hàng được sản xuất từ sau tháng 5/2024 đã không còn logo của Sandoz trên nhãn, mà thay vào đó là logo Novartis. Công ty nghi ngờ sản phẩm là thuốc giả.

Căn cứ thông tin tra cứu trên Dịch vụ công Cục Quản lý dược tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, thuốc Aclasta (mỗi 100 ml chứa: Acid zoledronic khan, tương ứng với 5,33 mg acid zoledronic monohydrate) được cấp giấy đăng ký lưu hành số 900110171700 (số đăng ký cũ: VN-21917-19), Công ty TNHH Sandoz Việt Nam đứng tên đăng ký; cơ sở sản xuất bán thành phẩm và đóng gói sơ cấp: Fresenius Kabi Austria GmbH, cơ sở đóng gói thứ cấp và xuất xưởng: Lek Pharmaceuticals d.d. (địa chỉ: Verovškova ulica 57, Ljubljana, 1526, Slovenia).

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua, bán hoặc sử dụng thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5/2024 có logo của Novartis.

Khi phát hiện sản phẩm có đặc điểm trên lưu hành trên thị trường, đề nghị tổ chức, cá nhân thông báo ngay đến sở y tế và các cơ quan liên quan để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.