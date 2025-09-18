Bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu: Điểm đến hấp dẫn thu hút nhà đầu tư

(TBTCO) - Sau sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương với TP. Hồ Chí Minh đã mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, một phần của vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh mở rộng, đang trở thành điểm hút đầu tư cho lĩnh vực bất động sản.

Điểm đến của các nhà đầu tư

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 7 tháng đầu năm, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có 26 dự án đầu tư nước ngoài được phê duyệt, chủ yếu đặt tại các khu công nghiệp lớn như Phú Mỹ, Châu Đức và Long Sơn. Nhiều tập đoàn công nghiệp quốc tế như Hyosung từ Hàn Quốc, BOE từ Trung Quốc, SCG từ Thái Lan và Trelleborg từ Thụy Điển đang hoạt động và mở rộng quy mô tại đây.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Thị Thu Thủy - Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu - Batdongsan.com.vn đưa ra đánh giá lạc quan, từ ngày 1/7/2025, việc sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương với TP. Hồ Chí Minh mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trường bất động sản khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều lợi thế hấp dẫn nhà đầu tư. Ảnh tư liệu

Khi Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập cùng TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, một đại đô thị trọng điểm mới đã được hình thành, đứng đầu cả nước về quy mô kinh tế, diện tích và dân số. Trong cấu trúc này, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đóng vai trò là "đầu ra" quan trọng, giúp luân chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế nhanh chóng và hiệu quả với chi phí thấp trong chuỗi giá trị liên hoàn công nghiệp (Bình Dương) - điều phối (TP. Hồ Chí Minh) - logistics (Bà Rịa - Vũng Tàu). Các khu vực sáp nhập thường ghi nhận mức độ quan tâm và giá trị bất động sản gia tăng đáng kể nhờ hiệu ứng kết nối và quy hoạch đồng bộ.

Theo các khảo sát của batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm của khách hàng đến thị trường bất động sản khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu khá đa dạng ở các phân khúc.

Ở phân khúc đất nền, mức độ quan tâm tập trung cao tại Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và Long Đất, nhờ hạ tầng phát triển, du lịch sôi động và dư địa tăng giá lớn. Tầm giá được quan tâm nhiều nhất là dưới 2 tỷ đồng và trên 10 tỷ đồng cho các lô đất lớn, chủ yếu dành cho nhà đầu tư mua để phân lô bán lại. Trong đó, TP. Vũng Tàu ghi nhận giá bán trung bình cao nhất và mức tăng trưởng giá rao bán lên tới 81%.

Ở phân khúc nhà riêng, mức độ quan tâm chủ yếu tại TP. Vũng Tàu với chỉ số giá tăng trưởng khá ổn định. Phân khúc giá phổ biến được quan tâm là 2 - 5 tỷ đồng, trong khi rất khó tìm thấy nhà riêng có tiện ích tương đương tại TP. Hồ Chí Minh với giá dưới 4 tỷ đồng.

Đa dạng loại hình, mức giá để các nhà đầu tư lựu chọn Điểm đặc biệt của thị trường bất động sản khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu so với các thị trường khác là sự đa dạng về loại hình và mức giá, từ vài trăm triệu đồng cho đất nền, căn hộ chung cư 2 - 3 tỷ đồng, nhà phố 5 - 7 tỷ đồng, cho đến các bất động sản giá trị cao từ 10 tỷ đồng trở lên. Sự đa dạng này cho phép ai cũng có thể tham gia đầu tư căn cứ vào nhu cầu, tầm tài chính của mỗi nhà đầu tư để lựa chọn phân khúc tiềm năng, tối ưu hóa lợi nhuận.

Ở phân khúc biệt thự/condotel, mức độ quan tâm tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ số giá condotel lại giảm mạnh do khung pháp lý chưa rõ ràng. Nhu cầu du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng ấn tượng, trong khi condotel tại Vũng Tàu chủ yếu khai thác du lịch ngắn ngày. Việc tự khai thác và khai thác liên tục đã ảnh hưởng đến chất lượng các căn condotel, cộng thêm nguồn cung lớn và thiếu hành lang pháp lý thống nhất, khiến giá bán condotel bị giảm.

Trong khi đó, phân khúc biệt thự hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp hơn. Các chủ đầu tư tập trung bổ sung tiện ích nội và ngoại khu, cùng với các yếu tố thị trường thuận lợi trong những tháng đầu năm đã đẩy mức giá phân khúc này tăng tới 16% (dù nền giá trung bình vốn đã cao).

Ở phân khúc chung cư, mức độ quan tâm tăng đáng kể so với cuối năm ngoái (tăng 38%). Nguồn cung dịch chuyển sang nhóm trung cấp và cao cấp. Điều này khác biệt so với các thị trường xung quanh, nơi mức độ quan tâm cao thường đi kèm với việc nhiều dự án mới ra mắt. Trong khi đó, nguồn cung phân khúc này của Bà Rịa - Vũng Tàu không tăng, cho thấy sức hút của thị trường có tính ổn định và tăng trưởng đều.

Còn nhiều dự địa mở rộng và phát triển

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, vị trí địa lý của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trên trục tăng trưởng kinh tế miền Nam và cửa ngõ hàng hải Đông Nam Bộ cung cấp nhiều lợi thế cho thương mại quốc tế và trong nước.

Khu vực này cũng có nhiều quỹ đất để phát triển nhà ở và công nghiệp, đồng thời giá đất vẫn ở mức hợp lý so với các đô thị khác như Bình Dương và Đồng Nai. Minh chứng là dòng vốn đầu tư mới đang đổ vào các trung tâm tăng trưởng như Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Mỹ, Long Điền và Long Hải.

Ngoài lĩnh vực sản xuất, các đô thị ven biển như Vũng Tàu, Long Hải và thị xã Phú Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực du lịch và đô thị thông minh. Với lợi thế về hạ tầng cảng biển và hàng không, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động, Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ trở thành thị trường bất động sản sôi động nhất Việt Nam trong tương lai.

Đề cập đến thị trường bất động sản khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Lê Thị Thu Thủy cho rằng, bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm sở hữu nhiều tiềm năng để "cất cánh".

Theo bà Lê Thị Thuỷ, động lực chính để Hồ Tràm trở nên hấp dẫn đến từ sự đột phá về hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2024 - 2025, với các dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, Vành đai 4 và cảng Cái Mép - Thị Vải. Những công trình này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và thu hút đầu tư.

Bất động sản khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có thế mạnh ở phân khúc nghỉ dưỡng. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, du lịch khu vực đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách và doanh thu, đặc biệt là sự phục hồi của lượng khách quốc tế. Các chỉ số kinh tế vĩ mô dự kiến duy trì ổn định trong năm 2025, với điểm sáng là dòng vốn FDI. Nguồn cung các dự án bất động sản cũng rất dồi dào, đa dạng về mức giá và loại hình, thu hút nhiều chủ đầu tư và đơn vị vận hành uy tín như Sun Group, BRG, Charm Group, Sunshine Group…

Tuy nhiên, bà Lê Thị Thuỷ cũng đưa ra lưu ý, thị trường cũng đối mặt với một số thách thức đáng kể. Nguồn cung sản phẩm condotel hiện chiếm phần lớn, phù hợp với định hướng phát triển du lịch, nhưng hành lang pháp lý cho loại hình này vẫn chưa hoàn toàn minh bạch. Điều này gây ảnh hưởng đến lòng tin của nhà đầu tư và lợi suất kỳ vọng.