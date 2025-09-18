Hơn 60 gian hàng nông sản đặc sắc các vùng, miền hội tụ về Thủ đô

(TBTCO) - Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 18 - 21/9, tại Khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại, số 489, đường Hoàng Quốc Việt, TP. Hà Nội.

Sáng ngày 18/9, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức lễ khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, phiên chợ diễn ra nhằm mục tiêu hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất lĩnh vực nông nghiệp phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, hướng nhiều hơn vào thị trường trong nước với phương châm vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam". Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, tôn vinh sản phẩm nông - lâm - thủy sản sạch, an toàn; tạo cầu nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp với người tiêu dùng, giữa sản xuất và tiêu thụ.

Với quy mô 60 gian hàng trên diện tích 1.000 m2, phiên chợ quy tụ sự tham gia của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hội nông dân đến từ nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Nghệ An, Đắk Lắk…

Các đơn vị đã mang đến những nông sản đặc sản nổi tiếng gắn liền với vùng địa lý như: na và các sản phẩm từ mắc mật của Lạng Sơn; trà Thái Nguyên; cá một nắng Quảng Ninh; sầu riêng, bơ, mãng cầu Đắk Lắk; bánh sầu riêng; rau, củ, quả sấy cùng nhiều sản vật đặc trưng khác.

Các đại biểu ấn nút khai mạc phiên chợ.

Các sản phẩm trưng bày tại phiên chợ đều là nông, lâm, thủy sản được sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến, đồng thời có sự góp mặt của các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP đã được xếp hạng 3 đến 5 sao theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản nổi tiếng như trà Thái Nguyên; hành, tỏi Lý Sơn; tương ớt Mường Khương, gạo Séng Cù Lào Cai; cà phê, macca...

Các sản phẩm thủy sản và nhiều sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu và uy tín trên thị trường cũng được trưng bày, giới thiệu và bán tại phiên chợ. Khách tham quan sẽ được mua sắm, trải nghiệm các loại trái cây nhiệt đới chất lượng cao theo mùa vụ từng vùng như: sầu riêng, bơ, mãng cầu Lâm Đồng...

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Phiên chợ Ban tổ chức sẽ hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Phiên chợ có cơ hội kết nối giao thương các mặt hàng nông sản giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã với siêu thị, cửa hàng thực phẩm và hệ thống phân phối, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và các vùng lân cận. Trong tất cả các ngày diễn ra phiên chợ còn có các chương trình giới thiệu, trải nghiệm các món ăn truyền thống, ẩm thực vùng miền; trình diễn các quy trình chế biến nông sản, thực phẩm. Ngoài ra, còn có diễn đàn “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Phiên chợ:

Các sản phẩm nông sản, đặc sản nổi tiếng gắn liền với vùng địa lý của tỉnh Sơn La.

Các sản phẩm xanh, sạch được hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại.

Các sản phẩm cốm đa dạng như chả cốm, cốm tươi, bánh cốm của Hà Nội.

Sầu riêng Đắk Lắk có giá 80.000 đồng/kg.