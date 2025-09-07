Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tự tin đạt mục tiêu năm 2025

(TBTCO) - Với quan điểm coi trọng các phân khúc thị trường trong nước; đồng thời mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tích cực và tự tin sẽ "về đích" năm 2025 với 65 tỷ USD.

Nhiều thị trường mới được mở cửa

Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong bối cảnh tăng trưởng xuất khẩu cả nước có xu hướng chậm lại và được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, nhưng 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam vẫn đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 13,07 tỷ USD, tăng 10,2%.

Mức tăng trưởng này vượt trội so với thặng dư thương mại của toàn nền kinh tế và được dẫn dắt bởi các mặt hàng có giá trị lớn như gỗ, thủy sản và cà phê.

Đồ hoạ: Phương Anh.

Về thị trường xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; vừa cơ cấu lại thị trường, mở cửa thị trường mới, vừa chủ động, tích cực đàm phán, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Nhờ đó, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang nhiều châu lục và thị trường tăng khá từ đầu năm đến nay.

Ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn chứng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ đạt 9,475 tỷ USD, tăng 8,1%; châu Âu đạt 6,64 tỷ USD, tăng 38,7%; châu Phi đạt 1,406 tỷ USD, tăng 100,4%; châu Đại Dương đạt 594 triệu USD, tăng 2,8%; châu Á đạt 19,53 tỷ USD, tăng 1,2%. Đáng chú ý, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ chiếm 20,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 8,10%; Trung Quốc chiếm 19%, tăng 2,6% và Nhật Bản chiếm 7,1%, tăng 19,8%.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản nhắm đích 65 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, kiên định mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 65 tỷ USD trong năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đã đề ra, trong 4 tháng còn lại của năm, mỗi tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cần đạt 5 tỷ USD.

Một số giải pháp trọng tâm trong 4 tháng cuối năm được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề ra nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu là hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng ngành và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; tổ chức các hội nghị, đoàn công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xuất nhập khẩu; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản.

Cùng với đó, Bộ sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng Đề án cho giai đoạn 2026 - 2030…

Đặc biệt, để ứng phó linh hoạt với những tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch hành động thích ứng với thuế quan mới.

“Chắc chắn, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm nay sẽ vượt con số 65 tỷ USD mà Chính phủ đã giao cho ngành” - lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.