Ngày 19/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đảo chiều giảm

Giá lúa gạo hôm nay (19/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lúa gạo trong nước tương đối bình ổn. Trên thị trường xuất khẩu, giá một số loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đảo chiều giảm so với hôm qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá một số loại gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giá đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.000 - 5.100 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn lúa Hè Thu còn lại ít, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động. Tại Cần Thơ, nguồn lúa Hè Thu cạn dần, nông dân chào bán giá cao, bạn hàng hỏi mua lúa Thu Đông nhiều hơn, giá vững. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa thu hoạch lai rai, thương lái mua mới chậm, giá lúa tương đối bình ổn.

Tại An Giang, lúa Thu Đông giao dịch mua bán ít, giá ít biến động. Tại Vĩnh Long, bạn hàng hỏi mua lai rai, giá lúa tươi các loại vững. Tại Cà Mau, giao dịch mua bán cầm chừng, giá chững. Tại Tây Ninh (Long An cũ), giao dịch mua bán mới lai rai, giá lúa bình ổn.

Trên thị trường xuất khẩu, giá một số loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đảo chiều giảm so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440 - 450 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 318 - 322 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 496 - 450 USD/tấn./.